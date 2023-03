Bonnet apuntó a expresidente de Santa Fe y salpicó a Ómar Pérez

Santa Fe sigue remando para superar la crisis financiera que vivió en 2019, cuando tuvo que declararse en la "quiebra". El club cardenal que venía de grandes temporadas y de incluso coronarse campeón de Copa Sudamericana en 2015, entró en proceso de reorganización bajo la lupa de Superintendencia de Sociedades. Todo, al parecer, por malos manejos.



En medio de ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet se refirió al tema y apuntó a César Pastrana, quien estuvo al frente del club entre 2010 y 2018. Un tiempo de "vacas gordas" en el que según el periodista se dieron varias situaciones que los hicieron perder el rumbo financiero y caer en bancarrota.



"Aquí hubo una denuncia hace muchos años con Independiente Santa Fe, que en la administración de César Pastrana tenía una gran cantidad de jugadores y eso llevó a la bancarrota en la que está actualmente el club. A esos jugadores los contrataba y después los prestaba y la contraprestación no era un pago por el servicio del jugador", dijo agregando que "El señor quería ser presidente de Dimayor”.



Hernández Bonnet agregó que "Los hinchas de Santa Fe no sabían lo que estaba pasando por debajo, que era la quiebra del equipo y la situación en la que está en este momento". En declaraciones recogidas por Infobae, el periodista mencionó "No se puede poner en riesgo a la institución por querer ser presidente de la Dimayor".



No solo criticó a Pastrana por sus "malos manejos" en la institución y tener hoy en día a Santa Fe en una difícil situación, sino que también habló de los negocios de Ómar Pérez, quien en su momento era jugador del club. "Hubo jugadores de fútbol que, internamente, eran representantes; entre ellos, Ómar Pérez, que hacía de representante de jugadores de fútbol, siendo jugador… Hay testimonios en Santa Fe”, aseguró.