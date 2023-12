Libre y listo para firmar: posibles destinos para Jarlan Barrera

Llegó el momento que esperaban todos: Jarlan Barrera y Atlético Nacional separan sus caminos y es momento de voltear la página.

El atacante será jugador libre a partir del Primero de enero de 2024 y terminará una pausa, obligada por un pleito largo y desgastante, y volverá al ruedo. No será sencillo pues no juega desde la final perdida en junio pasado contra Millonarios, cuando desperdició el penalti decisivo.



Se intentó por parte de Nacional un préstamo o alguna venta para cumplir el vínculo, que terminaba en 2024, y la decisión suya fue no jugar este semestre. Al final, la decisión fue rescindir el contrato sin más dilaciones.



En fin. Ahora, con 28 años de edad, tiene vía libre y es atractivo: sigue siendo joven, ha demostrado su talento en el fútbol colombiano, con tres títulos con Atlético Nacional y tres más con Atlético Junior, y ha de tener ánimo de revancha.



La pregunta ahora a dónde irá. Y tiene opciones. Para empezar, según se ha rumorado en los últimos días, dos equipos de Liga Betplay ya han hecho contacto: Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.



El equipo azucarero intenta armar un proyecto con algunos veteranos que impulsen a los más jóvenes e iría por Barrera como punta de lanza. A su favor está su condición de agente libre, pero en contra su alto costo nominal. Habría que ceder económicamente.



Por eso en las últimas horas se abrió paso la opción del Bucaramanga, que en el pasado ya potenció a jugadores como Dayro Moreno o Sherman Cárdenas.



Sin embargo, desde siempre el deseo del jugador ha sido probar suerte en el exterior, tras una amarga experiencia en Rosario Central de Argentina. Eso sí que sería una revancha.



¿Con qué puede contar? Se dice que habría una oportunidad en Ecuador y, aunque no se especifica el club, es claro el interés que en el pasado mostro Aucas, el equipo del que estaría a punto de salir Yerson Candelo, otro de los que salió por la vía de la presión tras la final perdida contra Millonarios en El Campín.



Vale recordar que la última vez que se le mencionó en el fútbol internacional fue en el Konyaspor de Turquía. No se concretó pero ahora, sin tener que negociar con otro club, podría activarse una nueva opción.