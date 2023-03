¿Qué pasa con Jarlan en Nacional? Autuori reveló detalles de ausencia

Atlético Nacional ha venido de menos a más, pero aún el nivel del equipo verdolaga no es el mejor y aún falta para estar en un buen nivel. Pese a ello, el técnico Paulo Autuori ha conseguido sumar puntos en sus recientes partidos y ha hecho que se sitúen dentro de los ocho clasificados.

Con respecto al mejoramiento de su equipo con incorporaciones importantes como Sebastián Gómez, el técnico Paulo Autuori referenció lo que aporta uno de los referentes en este estilo de juego que quiere, pero también hizo saber cómo está el estado de otros jugadores como el del Jarlan Barrera, quien no ha vuelto a ser convocado a un partido oficial desde la pasada Superliga que jugaron contra Pereira el 17 de febrero.



“Tiene un tema con la situación que tiene que ver con llegar a un peso que le permita tener una dinámica fuerte en el partido. Yo quisiera que estuviera listo para llamarlo, si pudiera ser esta semana, mejor, pero hay un tema con la institución, aunque está entrenando bien”, reconoció Paulo Autuori en conferencia de prensa sobre no convocatorias de Jarlan Barrera.



De esta manera, al parecer el talentoso volante no ha sido tenido en cuenta por un problema físico en cuanto a que no está el peso ideal y eso no le ha permitido que Autuori tenga el aval para utilizarlo. Hay que recordar que ese ha sido un problema constante en la carrera del jugador y en 2022 con Nacional ya había tenido ese dilema.



Paulo Autuori y cuándo regresará Jarlan Barrera a la competencia con @nacionaloficial pic.twitter.com/cpBNsVMvHw — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) March 15, 2023



Por ahora, Atlético Nacional se prepara para jugar contra Deportivo Pereira en condición de visitante, el viernes 17 de marzo, partido que será válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2023.