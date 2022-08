No es solo Jarlan: este ídolo de Nacional respalda al volante

Jarlan Barrera encendió la ‘caldera’ en el entorno de Junior. El exvolante de Junior afirmó la importancia de su trasegar por Nacional, pese a todo su pasado en el club de la costa. Esto, molestó a la afición del Metro, que le ha cobrado cada palabra, donde afirmó su sueño de niño, de estar en él verdolaga.



Para estos temas, las voces autorizadas emiten su concepto. Una de ellas, es la de Macnelly Torres, formado en Junior, pero ídolo de la historia de Nacional, donde lo ganó todo.

El volante habló con El Vbar Carcol, respaldando lo que ha vivido Jarlan en Nacional, luego de sus declaraciones, respecto a las declaraciones que otorgó Barrera, que caldearon los ánimos de los aficionados al fútbol “Para mi si lo es (vivir el entorno de Nacional), me tocó. A parte de Nacional, jugué en el Cali cinco meses, jugué en Junior y me terminé de formar allá. Debo decir, que en Junior, administrativamente, dos veces me trataron no de la forma que yo esperaba, siendo formado en el club. Después de eso, voy a Colo Colo, que es un grande en Chile. Llego a Nacional y siento una diferencia enorme, en cuanto a los equipos en los que estuve”.



Mac10, con el sentimiento que le llena, recordó su traspaso por los verdes, donde es recordado, con cariño, por toda la afición “Al final de mi estancia en Nacional, tengo la fortuna de ganar 10 títulos, para ganarme ese respeto y ese rótulo de ídolo”.



“Son momentos en los que, emocionalmente, te sientes valorado, te sientes a gusto. Quizás es lo que está viviendo Jarlan, a pesar de que no ha vivido momentos tan importantes en Nacional como yo, cómo lo fue la Libertadores, títulos de Liga durante varios años y con un buen nivel. Eso no quita de que él tenga una buena estadía en Nacional y que su momento en Nacional sea placentero y que lo diga abiertamente” concluyó acerca de la postura del actual volante de los antioqueños.