Jarlan Barrera es baja previo al clásico y no estará varias semanas

Atlético Nacional se enfrentará a Independiente Medellín en el clásico paisa por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2023 y para este importante choque, el técnico Paulo Autuori tendrá una baja importante como la de Jarlan Barrera.

En el partido pasado contra Deportivo Pereira, Jarlan Barrera salió golpeado y le generó una lesión muscular y después de unos días en observación, el cuerpo médico de Atlético Nacional confirmó la baja del jugador por aproximadamente dos meses, perdiéndose así el inicio de la Copa Libertadores.



“Jarlan Barrera tiene lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Incapacidad de 6 a 8 semanas”, dice el parte médico de Nacional.



Cabe recordar que Jarlan Barrera no ha tenido mucha continuidad en esta temporada con Atlético Nacional y hace unas semanas Paulo Autuori confirmó que el jugador no ha estado en buena forma física y por ello, no había sido tenido en cuenta.



Este es el reporte médico del equipo previo al #ClásicoPaisa. 🟢⚪️ pic.twitter.com/JKOVIddjST — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 24, 2023



En la actual temporada, Jarlan Barrera ha disputado un total de seis partidos, siendo dos de Superliga y cuatros de Liga y suma por el momento, un gol en su cuenta personal.