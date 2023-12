Jarlan Barrera posó con camiseta del Cali: ¿se acerca presentación?

Jarlan Barrera no tuvo su mejor año 2023, pues en Atlético Nacional no tuvo la suficiente continuidad y cuando tuvo la oportunidad de brillar en la final de Liga contra Millonarios en junio, el volante terminó desperdiciando uno de los responsables al errar un penalti decisivo.



Pese a que continuó en el segundo semestre de 2023 en el club verdolaga, Jarlan Barrera no volvió a aparecer y fue totalmente marginado, debido a que no jugó ningún partido oficial con los técnicos William Amaral y Jhon Jairo Bodmer.



Sin embargo, Jarlan ha logrado reaparecer poco a poco y tras salir de Nacional, el jugador decidió ponerse a punto físicamente para poder firmar con Deportivo Cali, club al que llegaría en caso de pasar exámenes médicos.



De hecho, se dio a conocer que Barrera ya se encuentra entrenando con Deportivo Cali y en redes sociales se filtró una foto de él con el uniforme de entrenamiento del cuadro azucarero, pero aún no está definido su fichaje, aunque todo iría por buen camino.



Jarlan Barrera en su plan de trabajo con #DeportivoCali para bajar de peso, una vez esté termine el proceso, firmará con los azucareros por 1 año, llega libre de #AtléticoNacional.@Deporte_EnComun@LaZona14_ pic.twitter.com/5bA4l4A3ez — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) December 23, 2023



Por ahora, hay un acuerdo verbal entre Cali y Jarlan Barrera, pero su oficialización está pendiente, pues primero deberá completar el plan de reacondicionamiento físico al que se sometió y así evitaría que los exámenes médicos salgan con algún error.



Se espera que el volante termine su fase de preparación y una vez logre con éxito las pruebas médicas, empiece a entrenar a la par de la plantilla del Cali y poder firmar el respectivo contrato.