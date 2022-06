Jarlan: ‘No daban un peso por nosotros, tuvimos carácter y el trabajo’

Atlético Nacional se coronó campeón de la Liga colombiana tras cinco años, un logro que muchos jugadores estaban buscando, entre ellos, Jarlan Barrera quien anotó el gol con el que desató la locura en más de medio país.

“Contento por el equipo, fue un esfuerzo de un semestre complicado. No daban un peso por nosotros, pero tuvimos el carácter y el trabajo para sacar adelante este título. En lo personal, viví esta final con mucho sufrimiento, esos últimos momentos de la final. Tolima es un gran rival, pero Dios quiso que este título fuera para nosotros”, indicó Jarlan con la medalla en su cuello y la satisfacción del deber cumplido.

Sobre las sensaciones que tuvo cuando ingresa al campo, logra ubicarse para la jugada y le llega la pelota para empujarla de cabeza, Barrera precisó que “entré al partido, no sé qué hacía allá en el área en la jugada del gol, Dios me tenía destinado estar ahí. Concretamos una jugada en un momento muy importante. No soy de hacer muchos goles de cabeza, que yo recuerde, uno contra Nacional de Uruguay en Montevideo”.

En lo personal, el samario remarcó que “fueron tres años de lucha, sufrimiento, pero se logró. Me he emocionado mucho con este título, gracias a mi familia que me acompañó tras tantas derrotas, este es el fruto del trabajo. Esta es la recompensa del equipo que luchó hasta el final”.

Además, “no hay que tapar que tuvimos eliminaciones, sufrimos y ahora hay que disfrutar este logro con nuestras familias y con la hinchada de Nacional, es merecido para ellos también. Con madurez afrontamos las dificultades, para conseguir un objetivo, había que estar todos con el mismo pensamiento, por la misma línea y eso fue lo que se cumplió. Jugando bien, jugando mal, logramos la meta”.

Finalmente, dejó una infidencia sobre lo que le dijo su padre antes de esta final. “Mi papá me dijo que iba a hacer historia en Nacional. Por momentos, como se presentaba el partido, si entraba o no, no le creí, pero al final tuvo razón”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8