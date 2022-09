Jarlan Barrera: ‘Es sano que estemos en buen momento, hay calidad’

Atlético Nacional enfrentará este lunes a Patriotas, por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas necesitan ganar para no perderle pisada a los equipos que siguen peleando por un lugar entre los ocho. Jarlan Barrera cumplió tres fechas de sanción tras ser expulsado contra Envigado y podría aparecer para enfrentar a los boyacenses.



Precisamente sobre los errores cometidos, Jarlan señaló que “son cosas que como ser humano quiero mejorar cada día, he cometido errores que asumo y ahora que estaré en el campo debo ayudar al equipo, eso es lo más importante”.



Además, “el equipo viene de menos a más, mejorando en lo táctico y lo futbolístico. Nos vamos sintiendo con mucha confianza, el que entra se va contagiando y es de aprovechar. Donde me necesiten voy a estar, siempre he tratado de cumplir y hacer bien las cosas, es importante aportarle al equipo”.



Sobre el momento que pasa el equipo, Barrera indicó que “es muy bueno que haya una competencia sana, es muy sano que todos estemos en buen momento, hay calidad y todos queremos un objetivo que es ganar la estrella 18. Para lograrlo, debemos estar todos en un buen nivel”.



En cuanto al nivel del equipo y el campeonato, el samario precisó que “en los últimos dos o tres torneos ha sido igual, el tercero o el cuarto no está clasificado hasta la última fecha. Hay un nivel muy difícil. Nada te garantiza el título sino hasta el final. No hemos ganado nada hasta ahora y debemos pelearlo hasta el final”.



Finalmente, el jugador habló sobre los intereses de otros mercados en sus servicios. “Hay interés del exterior, pero mi cabeza está en Atlético Nacional. Si no hay nada concreto, debo estar enfocado en el equipo y debo demostrarlo cada vez que tenga la oportunidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8