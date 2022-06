Hombre de Selección Colombia hizo alocada promesa si Tolima es campeón

Este domingo se definirá el nuevo campeón del fútbol colombiano. Atlético Nacional, que llega con una victoria parcial por 3-1, visita en el Manuel Murillo Toro de Ibagué al Deportes Tolima.



En la previa del encuentro, un jugador de Selección Colombia y exfigura del cuadro pijao realizó una llamativa promesa en caso de ver campeón a su ‘Tolimita’.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Jaminton Campaz dio sus primeras sensaciones de cara al partido de vuelta de la gran final, se mostró ilusionado con el equipo de Hernán Torres y descrestó con su promesa.



Recuerdos del Tolima​ - Extraño mucho los goles, las celebraciones, los compañeros, en Ibagué vivía toda mi familia, el clima, todo. Pero bueno, esas fueron las decisiones que tomamos y ahora acá (en Gremio) tenemos nuevos objetivos, nuevas responsabilidades.



Claves para dar vuelta a la final - El Tolima tiene que salir a proponer porque va abajo 3-1. Si se da la posibilidad de marcar a los cinco minutos, hay que aprovechar ya que no se tendrá a un jugador clave como lo es (Anderson) Plata. Tolima tiene buenos jugadores y equipo para remontar eso. Hay que saber que son 90 minutos más reposición.



Hincha fiel del pijao - Siempre con mi hermano (Mike Campaz) nos ponemos de acuerdo y vemos los partidos. Yo los veo como un hincha más. Es una alegría ver a Tolima disputando una nueva final y estaré alentándolo desde afuera. Toda mi familia los apoya por lo vivido ahí. En estos momentos, soy hincha #1 y esperamos levantar una copa más.



Media distancia como arma - En la nómina Brayan Rovira y Yohandry (Orozco) tienen muy buena media distancia. Deberíamos aprovechar eso. El partido en Medellín ya pasó y este es un nuevo encuentro. Hay que apoyar.



Variantes que haría - En el caso de Plata, que sabemos no puede jugar, hablé con él y está muy triste por la situación. En esta ocasión metería a (Luis) Miranda y ojalá esté (Jeison Steven) Lucumí.



​Alocada promesa en caso del título - La verdad, sí. Prometí eso. Si Tolima queda campeón, me lo tatúo. Estoy apoyando a mi Tolimita desde larga distancia. Me dolió mucho la pérdida (duelo de ida), pero ese es el juego.