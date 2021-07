James Sánchez firmó con su nuevo equipo: a Valenciano no le gusta esto

Hace unos días, cuando se conoció que James Sánchez ficharía con Alianza Petrolera, Iván René Valenciano puso el grito en el cielo y aseguró que debía estar en un "club de primer nivel" como Millonarios, América o Nacional, lo que sin duda molestó a los directivos barranqueños. Finalmente, el volante barranquillero, estampó su firma y fue oficializado este viernes por el club.

"James Amilkar Sánchez Altamiranda, un futbolista barranquillero que ha alzado copas en Colombia, con Junior y el Medellín, y con San Francisco, en la Liga de Panamá, ya firmó con Alianza Petrolera. Bienvenido a casa James", publicó Alianza Petrolera en sus redes sociales.



Cabe recordar que Valenciano mostró su descontento al conocer que el exjugador de Junior y Medellín llegaría a Petrolera y su presidente, Carlos Orlando Ferreira, no dudó en pronunciarse asegurando: "nos sentimos menospreciados por sus comentarios”, pidiéndole además que se retractara tras sus declaraciones. "Iván René, por favor, rectifique. Los barranqueños merecemos un mejor trato".



Sánchez, de 33 años, salió de Independiente Medellín después de no estar en los planes del 'Bolillo' Gómez, con quien reconoció no haber tenido la mejor relación. Después de un semestre en el poderoso, jugará con su quinto club en el FPC.