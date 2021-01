James Sánchez fue autocrítico y habló de lo que debe mejorar el DIM

Deportivo Independiente Medellín cambió el ‘chip’ y ahora centra sus esfuerzos en la semifinal de Copa Colombia, donde visitarán en Armenia a Deportes Quindío. James Sánchez fue uno de los jugadores que llegaron al equipo este año y aunque está contento por el buen arranque de temporada, no se confían y saben que tienen que mejorar partido a partido.

“Más lo que nos haya dicho el cuerpo técnico, nosotros en el terreno de juego, hicimos un análisis y llegamos a la conclusión que estábamos errando pases que permitieron no fluir en el juego”, resaltó.



Sobre el cambio de mentalidad para imponerse el pasado viernes contra Patriotas, Sánchez señaló que “los que entraron desde el banco nos hizo crecer. No estamos conformes, sabemos que debemos mejorar, teniendo en cuenta la semifinal de la próxima semana”, resaltó.



En cuanto al frente de ataque, el ex jugador de Junior valoró la buena frecuencia goleadora de Agustín Vuletich y Leonardo Castro. “(Agustín Vuletich) es un jugador que está dulce con el gol, es importante para nosotros. Al igual que ‘Leo’ (Castro) que marcó el otro día contra Junior, entró y solucionó el partido. Para nosotros como volantes, es importante elaborar y que ellos finalicen. Si somos un poco autocríticos, debemos mejorar en defensa para sacar el arco en cero”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8