¿Millonarios sería una opción? James se sinceró sobre jugar en el FPC

James Rodríguez está sin equipo tras rescindir su contrato con Olympiacos, antes de finalizar la temporada en Grecia. El '10' colombiano está por estos días en el país y en una reciente entrevista se refirió a la posibilidad de jugar en Liga BetPlay. Su deseo de niño era hacerlo en Deportes Tolima, ¿Cambió de opinión?



Aunque la entrevista completa podrá verse este domingo, a las 8:30 pm, a través del canal RCN, en uno de los adelantos James hizo referencia a la posibilidad de fichar en un equipo colombiano.



El volante no descartó entrar en la lista de mundialistas que han fichado en el FPC en la historia reciente. Algunos ejemplos son Cristian Zapata, hoy en Nacional; Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, en Junior.



Pues bien, James aseguró que no va a cerrar la puerta a ninguna posibilidad y recordó que su sueño de niño era vestirse de vinotinto y oro. Aprovechó el momento para referirse a los equipos que para él tienen el mejor presente en el FPC. ¿Será un guiño?



"Por qué no, uno no le puede cerrar las puertas a nadie", respondió sobre la posibilidad de jugar en la Liga BetPlay. "Desde niño siempre quise jugar en el fútbol colombiano y por qué no hacerlo ahora. Cuando era niño jugué en Envigado y todo fue muy rápido".



James Rodríguez recalcó que no pudo jugar en Colombia porque su salto al exterior se dio muy rápido. Sin embargo, mencionó que se siente muy bien en Medellín. ¿Guiño para Nacional y DIM? "Vine desde muy pequeño a Medellín", y sobre el equipo en el que ficharía dijo: "No sé dónde, es algo que lo he debatido con mis amigos. El equipo que quise de niño fue Deportes Tolima, quería jugar ahí, pero no sé".



"Dentro de mis prioridades no está ahora venir al fútbol colombiano pero en unos años se pueden dar las cosas", agregó James. "Veo el fútbol colombiano y hay partidos buenos. Águilas juega bien... Millonarios con (Alberto) Gamero juega bien".