Jaime De La Pava sobre el empate: 'Tenía pensado un partido diferente'

Deportivo Cali y Atlético Nacional no pudieron sacarse diferencias en el estadio Palmaseca. En un partido que tuvo de todo, Luis Sandoval y Erci Ramírez anotaron los goles para el 1-1 final.



Luego del pitazo final, Jaime De La Pava, entrenador del conjunto vallecaucano, realizó un balance de lo sucedido y destacó el esfuerzo de sus futbolistas, que tuvieron que afrontar gran parte del compromiso con uno menos por la expulsión de Fabry Castro.



De igual manera, elogió a Atlético Nacional y lo catalogó como "uno de los mejores equipos de Colombia en el fútbol de transición".

Opinión sobre Nacional: Uno de los equipos que mejor trabaja la transición en Colombia es Nacional. Nosotros hemos trabajado permanentemente bloque medio y alto, pero cuando se tiene un hombre menos y se juega contra uno de los mejores, si no el mejor en transición defensa-ataque de Colombia, si se le regala 40 metros a espalda de uno es un riesgo.



Tenía pensado un partido totalmente diferente, de hecho, tengo que valorar la tenacidad, el coraje y la entrega del equipo, pero lo que hizo Arroyo hoy fue muy generoso…



Dupla Teófilo-Arroyo: En cuanto a los cambios, hice 2 momentos por necesidad. Tocaba refrescar el equipo y uno dice ‘para qué saco a Sandoval’, pero cuando Teo entró por él fijó a 3, incluso tuvo una posibilidad, donde el balón le quede más bajito la mete de cabeza.



Yo no planificaba los cambios de esa manera, los partidos van generando una historia y al final te puede cambiar todo, como hoy. Quedo contento porque aguantamos un poco… Poder tener a Teo y a Sandoval jugando juntos es una pequeña sociedad que puede ser vital, pero me tocaba sacar uno para que entrara el otro, la necesidad nos llevó a eso, no era lo que queríamos.



Cambio de planes por la tarjeta roja: Vásquez, en el intermedio, me dijo ‘profe ya voy llegando al límite’ y yo le dije ‘sí, vas llegando al límite por banda, pero estoy pensando en que remates como 9’, menos esfuerzo, entrando a Teo y refrescando las bandas, esa era mi idea, creo que por ahí teníamos una opción importante, pero todo se vino al piso.