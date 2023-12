De la Pava lamentó la violencia: ‘¿Vamos a un partido o a la guerra?’

Jaime de la Pava sintió mucha tristeza por no poder ganar el último partido de Deportivo Cali en Palmaseca, pues perdió 0-2 con Junior de Barranquilla en la fecha 5 del cuadrangular A en Liga BetPlay II; sin embargo, se avergonzó y lamentó por la actitud de los hinchas azucareros, luego de invadir el campo, agredir y no dejar terminar el partido.



“El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo. Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘¿vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra?’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”, comentó.



Finalmente, De la Pava habló sobre su posible continuidad en Deportivo Cali: “Si se tiene en cuenta la situación que ha vivido el equipo, creo que se ha dado una construcción y avance. Me parece que más allá de lo que pueda evaluar en el estilo de juego, colegas y personas cercanas han valorado el esfuerza y la entrega. Siento que merezco seguir, pero el entrenador que esté el próximo año debe entender el entorno del equipo y los objetivos que realmente se pueden alcanzar”.