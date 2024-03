Deportivo Cali habría tomado decisión sobre futuro de Jaime de la Pava

Deportivo Cali entró en una racha de malos resultados y aunque comenzó de buena manera la temporada de Liga BetPlay 2024, logrando estar dentro de los ocho clasificados, los recientes partidos perdidos han dejado al equipo muy comprometidos en la tabla del descenso.

Ante esta difícil situación, las directivas del Deportivo Cali habrían tomado la decisión de no continuar con el proceso de Jaime de la Pava, quien ya estaba advertido en caso de que el equipo no lograra salir del bache deportivo.



De acuerdo a información del periodista Carlos Arturo Arango, Jaime de la Pava no continúa más en el cargo y Diego Rueda de Caracol Radio, mencionó que Hernando ‘El Cocho’ Patiño sería el encargado tras la salida del técnico.



Jaime de la Pava dejó de ser DT de @AsoDeporCali

Jaime de la Pava dejó de ser DT de @AsoDeporCali — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) March 9, 2024





Por ahora, Cali no ha hecho oficial la salida de Jaime de la Pava, pero lo cierto es que la derrota 2-0 contra La Equidad habría sido un duro golpe, pues terminó siendo su tercera consecutiva en Liga.



Cali es octavo con 14 puntos en Liga, pero en el descenso está a seis unidades de Jaguares, quien está en zona directa.