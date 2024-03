Que respondan todos: De la Pava apunta por terrible adiós de Sandoval

En el peor momento, en medio de una cruel lucha por mantener la categoría, rodeado de manejos al menos curiosos, así fue la salida de Luis 'Chino' Sandoval del Deportivo Cali.

Una diferencia con la directiva por la renovación, que finalmente no se dio y que acabó en la salida del jugador hacia Real Cartagena, dejó al equipo sin su goleador, nada menos.



El impacto negativo se sintió de inmediato en el rendimiento del equipo, que pasó de pelear en la punta de la tabla a caer hasta el octavo puesto, con 4 derrotas a cuestas.



Y esa es una responsabilidad que el técnico Jaime de la Pava no piensa cargar solo: “El día lunes hablamos con los directivos para tener la posibilidad de traer a alguien que supla la falta de gol, pero no es traer por traer”, dijo en diálogo con el Supercombo del Deporte de RCN Cali.



“No saben lo que he sentido personalmente con la ida de Sandoval y Villarreal, no puede pasar, Villarreal me hizo dos goles en prácticas, en estos últimos tres partidos ya hubiera jugado, lo iba a poner, pero decidieron irse”, dijo el estratega.

​El tema, con el periodo de inscripciones cerrado y la temporada avanzada, no es sencillo, pero no hay de otra: de la Pava necesita compromiso de directivos para fortalecer su equipo y no cargar solo la presión de los resultados y el descenso. La camiseta es de todos.