Jaime de la Pava analizó derrota ante Santa Fe y situación de Sandoval

Deportivo Cali tuvo otro bajón futbolístico y aunque mantuvo por buen tiempo un empate contra Santa Fe, el cuadro cardenal lo superó en ocasiones de gol, dejándolos mal parados en zona defensiva en varias oportunidades.



Al final, terminó siendo una derrota para el azucarero, quien de visitante no ha encontrado su mejor forma y caer ante Santa Fe 1-0 los deja al borde de caer fuera de los ocho primeros.

Luego de la derrota en El Campín, el técnico Jaime de la Pava mencionó en conferencia de prensa varios puntos que determinaron la derrota, aunque valoró lo que se hizo por varios momentos del partido, además, explicó situación de Luis 'Chino' Sandoval, quien tendría la posibilidad de irse del Cali.



Lo bueno del Cali: “En líneas generales el equipo buscó, cobramos varios tiros de esquina, tuvimos buena disposición y fuimos parejos en la posesión. Fue algo que en el segundo tiempo perdimos. Errores no forzados en la entrega nos llevaron a dividir la pelota y ellos empezaron a tomar oxígeno. Con los cambios alcanzamos a neutralizar eso".



Evolución de Jarlan Barrera: "Estuvo un poco más fino, aunque es normal luego de todos los meses que tuvo y la idea es que pueda competir y desarrollar forma para tener al Jarlan que necesitamos”.



Situación actual del 'Chino' Sandoval: “En ese aspecto no conozco detalles, lo único que sé es que Luis está concentrado y está netamente con el objetivo de estar en la institución. Ya el desarrollo que pueda generar temas administrativos no me corresponde. Tiene contrato hasta mitad de año y lo que sé es que está en el desarrollo de la renovación, pero tiene que tener la tranquilidad de que eso esté definido porque para nosotros también es importante. Hay una variable que es la económica y esperemos que todo llegue a buenos términos".