‘Eran primordiales estos tres puntos’: Jaime de la Pava

Deportivo Cali sigue con su buen momento en la Liga y ya es tercero en la tabla con 14 puntos. El conjunto azucarero sumó su segunda victoria consecutiva ante un rival como el Pasto que no ve la victoria hace varios encuentros.



Pues bien, finalizado el juego, Jaime de la Pava dejó sus sensaciones sobre el encuentro y rescató lo importante que son estos tres puntos como visitante.



“El equipo como visitante en la altura no ha sido el mejor. Rescato dejar el arco en cero, la cancha estuvo difícil para generar sincronía en la posesión del balón. Nos defendimos bien, Alejandro no tuvo gran participación y rescato los tres puntos”, comentó de inicio.

“Esta es una gran oportunidad para ponernos líderes próximamente, es un objetivo que nos trazamos. El equipo mereció el triunfo. Es importante ganar después de mucho tiempo aquí...Era primordial obtener los tres puntos, ir creyendo que se puede ganar de visitante y ahora enfrentaremos a Tolima, tenemos menos de 72 horas para preparar ese duelo”, agregó



Por su parte, valoró la importancia de la adaptación del plantel en poco tiempo: “Fue importante esta semana para ajustar muchos aspectos. Tenemos dos meses largos con una nómina nueva, pero que tiene un amplio compromiso y una experiencia enorme y eso ha hecho que la asimilación sea rápida. Cali se está consolidando cada vez más”.



Sobre los cambios de Juan Jose Córdoba y Fabián Castillo dijo: “Córdoba terminó fatigado ante Nacional y en este juego, por sus características el desgaste de él es altísimo lo mismo pasó con Fabián Castillo y por eso se hicieron los cambios. El equipo no sufrió pese a los cambios”.



Por otro lado, habló de la importancia de que jugadores de primer nivel empiecen a tomar ritmo: “Jarlan lleva varios meses sin actividad, Meza ha adquirido un ritmo interesante. Andrade ya está haciendo exámenes y ahora iremos poniéndolo a punto, lleva 10 meses sin jugar por la lesión y muchos otros se han puesto a punto. Es el rodaje que necesitamos y nos cae bien jugar estos partidos seguidos para dar una evolución y la tranquilidad de saber que tenemos alternativas, los partidos se van a acumular y es importante tener ese problema positivo”.



Finalmente, nuevamente habló del tema Luis Sandoval y se mostró incómodo con el tema: “Esperamos que se solucione ese tema, necesitamos un jugador enfocado y que no esté pensando en otras cosas. No hay que desconocer los 13 goles en ocho meses. Es un tema incómodo, queremos centrarnos en el tema deportivo.