Jaime De la Pava: 'Contento de volver a un club que me vio nacer'

Jaime de la Pava fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Deportivo Cali. El estratega tendrpa su cuarto paso por el club 'Azucarero' y llega con la responsabilidad de reemplazar a Jorge Luis Pinto.



El entrenador colombiano de 56 años regresa al equipo luego de doce años y una larga ausencia en el fútbol profesional colombiano. En su última etapa en el Deportivo Cali, obtuvo la Copa Colombia de 2010.

Regreso al Deportivo Cali: “Hay objetivos profesionales y personales. El viernes el comité me llamó y dialogamos, haciendo una evaluación que viene desde el año pasado. Ya había dialogado con el presidente en septiembre. Llegamos nuevamente a un proyecto inmenso, en un club en el que vivo la cuarta etapa de mi vida. Con mucha madurez, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida profesional. Nos mantenemos estudiando y preparándonos. Cada uno de los profesionales que me acompaña tiene fortalezas inmensas”.



Sus objetivos en el equipo: “Siempre va a ser importante ganar un torneo. Esto es un torneo más largo, cuando hay cuadrangulares ganar en la primera fecha es muy importante. Esto son 20 fechas, pero iniciar ganando es un punto de partida muy importante para nosotros. Nosotros venimos a adicionar lo que nos corresponde. Observando al equipo el lunes vimos cosas para mejorar, aunque el segundo tiempo fue buenísimo”.



Refuerzos: “El viernes me preguntaron por Teo y Castilla y dimos el visto bueno. A Castilla lo seguimos en el proceso de Selección Colombia, fue de los jugadores que más me gustó en el Mundial de Argentina. Estudiamos de donde vienen y de donde son. Hay varios jugadores que se han formado en otros países. Es un un jugador muy interesante para la estructura del equipo”.



Situación actual del club: “Se nos dio la oportunidad. Sabemos de la complejidad de la situación, pero sabemos que las soluciones están. Los dirigentes desde lo económico buscan soluciones y desde lo deportivo nos toca a nosotros. Llegamos en un momento muy diferente a lo que normalmente un entrenador llega. En el tema económico los dirigentes están al frente, nosotros nos concentramos en lo deportivo y seguramente habrá soluciones. Como toda familia hemos tenido situaciones económicas difíciles. El dinero viene y va, lo importante es que cuando lleguen soluciones los dirigentes fortalezcan y potencien el club”.



Renuncia de Jorge Luis Pinto: “Es un proceso que estaba arrancando para el segundo torneo. Vengo a reemplazar a un extraordinario entrenador como Jorge Luis Pinto, desde lo profesional y lo humano”.



De la Pava presenció la victoria del Deportivo Cali sobre el Deportivo Pereira en la fecha 1 de la Liga BetPlay desde los palcos del estadio Palmaseca y se espera que esté en el banquillo para el siguiente compromiso.