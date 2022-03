Jaguares volvió a ganar después de cinco derrotas consecutivas

En el cierre de la décima jornada del fútbol colombiano, Jaguares de Córdoba salió de su pésima racha (cinco derrotas consecutivas) y volvió a ganar en la Liga BetPlay 2022-I. Fue victoria 1-0 frente al Pasto en Montería.

Primera parte muy movida para ambas escuadras. El marcador se abrió recién iniciado el duelo, a los cuatro minutos, cuando el venezolano Juan Carlos Castellanos sacó un remate lejano que se desvió en Rubén Monges y terminó desubicando al golero Diego Martínez.



La cuenta pudo aumentar previo al cuarto de hora, luego de que Pablo Rojas ejecutara un muy buen tiro libre que terminó estrellándose en el travesaño. Dos minutos después, Kevin Riascos se complicó en salida, Héctor Urrego le robo la bola dentro del área y por poca cobra el error nariñense, pero el palo nuevamente dijo NO.



Pero no solo el local tuvo opciones claras. Pasto pudo igualar en dos oportunidades, pero al falta de puntería resignó cualquier posibilidad. Tanto Mariano Vázquez como Duvier Riascos perdieron mano a manos clarísimos.



La segunda parte fue un solo del elenco visitante. El tridente Riascos, Escalante, Vázquez generó mucho a partir del juego interior, ganaron un par de faltas y varias opciones, pero el empate se hizo esquivo.



Jaguares buscó refrescar el mediocampo con los ingresos de Andrés Arroyo y Johan Arango. Poco pudieron hacer... La más clara fue un bombazo de Jonathan Perlaza que sacó con las uñas el golero Jorge Soto.



La insistencia volcánica finalmente no tuvo premio y los tres puntos fueron para Jaguares, que con ello puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Así mismo llegó a 13 unidades, dos menos que el octavo (América).