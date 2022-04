Jaguares hizo el negocio: tras vencer a Once Caldas acaricia los ocho

Este lunes, con el triunfo (2-1) de Jaguares sobre Once Caldas se dio continuidad a la fecha 15 de Liga Betplay I-2022. Los dirigidos por César Torres sumaron 3 puntos claves para acortar distancia con el grupo de los ocho, con el que ahora lo separa solo un punto. Las celebraciones llegaron tras el gol de Juan Carlos Castellanos y el autogol de Camilo Mancilla, para el local, mientras que por el 'Blanco-Blanco' descontó Ménder García.

El felino desequilibró la balanza muy temprano en el partido. Sobre los 8 minutos, después de una buena acción individual de Pablo Rojas, quien ganó el espacio, gambeteó, desacomodó a la defensa y metió un centro para Juan Carlos Castellanos, que solo tuvo que empujarla. El autor del gol acompañó la jugada y apareció por el medio para conectar de zurda.



Once Caldas no bajó los brazos y consiguió el empate a los 26 minutos, a través de Ménder García. La acción se dio tras un saque largo de portero Gerardo Ortíz y una pelota que peinó Diego Valdés para su compañero; Ménder se quedó con el mano a mano frente al portero Jorge Soto. Con el 1-1 se fueron al descanso, pero Soto con una gran atajada, tuvo mucho que ver.



En el complemento, sobre los 54', llegó el segundo para Jaguares. Se trató de una infortunada acción para Camilo Mancilla, quien había ingresado al terreno de juego a los 30 minutos. El central trató de rechazar un "buscapies" que metió con veneno Nelino Tapia, y terminó convirtiendo en propia puerta. ¡Baldado de agua fría para el Once Caldas!



El partido se hizo intenso, con acciones para cada uno. Diego Corredor envió a la cancha a Juan David Pérez, Juan David Rodríguez y Ayron del Valle, tratando de recuperar terreno y llegar con más presencia al arco de Soto.



Justamente, a los 80 minutos, el guardameta felino evitó la caída de su arco con una impecable atajada, después del disparo de Dannovi Quiñonez. Los albos perdieron el libreto con la expulsión de Juan David Pérez tras un aireado reclamo al árbitro Edilson Ariza. El conjunto de Corredor, con uno menos, lo intentó con más ganas que fútbol, y al final, Jaguares soportó el "chaparrón", para sumar puntos claves.



Con este resultado (2-1), el equipo de Córdoba escaló a la casilla 11 con 20 unidades, a un solo punto de Once Caldas que ahora es octavo.