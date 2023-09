Junior quiere volver al triunfo en Liga en su visita a Jaguares

Junior y Jaguares de Córdoba se enfrentan este viernes por la fecha 15 de la Liga Betplay. El partido se jugará en el estadio Jaraguay, escenario deportivo en el que en el ‘Tiburón’ no ha visto la derrota.



En los 11 choques que han jugado ambos clubes desde que Jaguares está en primera división, Junior ha sacado siete victorias y ha empatado en cuatro ocasiones.



De igual manera, los barranquilleros han anotado 15 goles en esos 11 juegos y solo ha recibido cinco tantos, una clara superioridad ante ese rival.

Junior tendrá grandes novedades para este juego ya que a la convocatoria del equipo volverán Didier Moreno, Freddy Hinestroza, Pablo Rojas y Luis Cariaco González.



En su lugar, salen de la lista Wálmer Pacheco, Fabián Ángel y Gonzalo Lencina por decisión técnica mientras que José Enamorado no pudo entrar a la nómina ya que no se ha recuperado del todo de su lesión en el tobillo izquierdo.



Por su parte, Jaguares vive un mal momento en el torneo. Los felinos son últimos en la tabla de posiciones y no saben lo que es la victoria desde hace nueve partidos.



La última victoria de Jaguares fue el pasado 18 de agosto ante Millonarios en condición de local. Desde entonces, han perdido seis encuentros y han visto el empate en tres ocasiones.



El último encuentro entre Jaguares y Junior se dio el pasado 23 de abril de este año, duelo que ganaron los rojiblancos por la mínima con gol de Edwin Herrera.



Ficha del partido



Jaguares vs. Junior



Estadio Jaraguay



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports +