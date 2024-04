Cali y Jaguares, un duelo directo por el descenso: no hay mañana

Deportivo Cali tendrá el partido más importante del semestre y el de su vida contra Jaguares en Montería, pues tiene el objetivo de ganar de visitante en esta fecha 17 de Liga BetPlay 2024-I para no caer en el descenso de manera directa.

Sin embargo, los dirigidos por Hernando ‘Cocho’ Patiño no la tendrán fácil, pues Jaguares es un rival directo en el descenso y también buscarán ganar tres puntos que lo dejen fuera de esas infernales posiciones.



Para ambos no hay mañana y deberán sumar una victoria sí o sí, pues un resultado negativo para cualquiera los dejará con un panorama complicado de cara al otro semestre de Liga.



Aunque Cali tiene más responsabilidades para este choque, la tarea aumentará, pues en Montería no ha conseguido buenos resultados y desde que Jaguares ascendió en 2015, el equipo felino cuenta con cinco victorias, hay tres empates y en una sola oportunidad a ganado el azucarero.





La última vez que Cali logró ganar fue el 30 de octubre del 2016. En aquella ocasión, el azucarero ganó 1-0 por la fecha 18 y el autor del único tanto fue el goleador Harold Preciado.



Alineación probable Jaguares:

Geovanni Banguera; Darwin Andrade, Leonardo Escorcia, Julián Anaya, Carlos Pájaro; Enrique Serje, Yilber Arboleda, Elian Villalobos, Pablo Rojas, Wilson Morelo y Kahiser Lenis.



Alineación probable Deportivo Cali:

Alejandro Rodríguez; Jonathan Marulanda, José Caldera, Adrián Palacios, Kelvin Osorio, Alex Mejía, Juan Valencia, Javier Reina, Jarlan Barrera, Juan Córdoba y Freddy Montero.



Jaguares vs Cali

Día: martes 16 de abril

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports+

Estadio: Jaraguay

Árbitro: Diego Ruiz