América rompió el maleficio: venció a Jaguares en Montería

Después de siete partidos intentándolo, América de Cali ha ganado un partido en el estadio Jaraguay de Montería. Se dio este miércoles cuando el conjunto de Lucas González venció a Jaguares por la mínima diferencia. Andrés Sarmiento fue el anotador del único gol.



En la primera parte, Jaguares fue muy superior a América e impuso condiciones en la primera media hora de juego.



La primera llegada del local fue sobre el minuto 25 en una jugada que le llegó a Juan David Pérez que disparó a quemarropa y tras el rebote de Jorge Soto, Yilmar Arboleda anotó, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar.

Unos minutos después, Arboleda hizo una gran asistencia a Edgar Medrano, pero el futbolista no pudo definir de gran manera, pese a tener el arco de América sin arquero.



Sobre el 34’ llegaría otra gran chance para Jaguares con Jairo Molina que conectó un centro desde la izquierda, pero la pelota pasó por encima del arco americano.



América tuvo su primera llegada al arco con Carlos Darwin Quintero en un suave remate de media distancia que se fue a las manos de Geovanni Banguera.



La última de esta mitad sería de Jaguares en un tiro libre de Julián Guevara que pasó por medio de la barrera y se fue dirigida a las manos de Soto.



En la segunda parte, Lucas González buscó alternativas en el banquillo y sobre el 50’ tendrían su primera gran chance de peligro con Cristián Barrios que recibió dentro del área y allí el arquero Banguera achicó de gran manera para evitar el tanto escarlata.



Unos instantes después, el árbitro pitó penal a favor de América tras una mano dentro del área y pese a que Sarmiento desperdició el penal, el rebote le llegó al jugador que la mandó a guardar.



Sobre el 66, Jaguares tuvo una nueva chance con Juan David Pérez que quiso hacer el gol de chilena, pero su disparo no salió como lo esperaba.



La última del juego sería de América con Quintero, que recibió un centro por derecha y no le pudo pegar al balón de gran manera, pese a que estaba solo frente al arco.



Con el triunfo, América es segundo en la tabla con 19 puntos los mismos que el líder Águilas Doradas mientras que Jaguares se quedó en el puesto 19 con ocho unidades.