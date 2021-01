Se inicia la tercera fecha de la Liga: Jaguares y Cali, serán locales

Este viernes en los estadio Jaraguay y Palmaseca, se inicia la tercera fecha de Liga Betplay 2021-I, en la que solo Deportivo Pasto, tendrá descanso obligado.



Jaguares y Deportivo Cali, que vienen de ganar en la jornada anterior, recibirán a Alianza Petrolera y Envigado, respectivamente. Ambos compromisos llevarán transmisión por la señal normal de Win Sports.

A las 6:00 pm en el estadio Jaraguay, el elenco felino recibirá a Alianza Petrolera, que no conoce victoria este año. Los felinos llegan con la motivación de haber sumado sus primeros 3 primeros puntos frente al Bucaramanga.



Luego de las 8:00 pm, en el estadio del Deportivo Cali, los azucareros aspiran a conquistar su tercer triunfo al hilo que les permita quedarse con el liderato de la Liga. Su rival será Envigado, que viene de perder frente a Millonarios y Pasto.



Viernes, 29 de enero



Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+/Win