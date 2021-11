Entrenador tuvo que negar que jugaría con juveniles en la última fecha

Jaguares de Córdoba consiguió un triunfo valioso en Montería sobre el Deportivo Cali y mantuvo sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021.



Los celestes ocupan la novena casilla con 27 puntos –los mismos de Envigado, +2– y 0 en la diferencia de gol, por lo que tienen la primera opción entre los que están por fuera de los ocho.



Este domingo en la fecha unificada (3:30 p.m.) visita a Patriotas en Tunja, concentrado en alcanzar una victoria que le alimente el sueño de quedarse con el tiquete, si Envigado tiene un revés o no marca una gran diferencia sobre el Huila.

Sus posibilidades incluso abarcan un abanico que no es descabellado, lo cual ilusiona a los cordobeses. Si Envigado pierde y Jaguares empata, también se favorecerían si Bucaramanga y América no ganan.



Este viernes sonó fuerte en Cali el rumor de que la formación titular de los cordobeses tendría mayoría de juveniles, debido a bajas importantes, ya que supuestamente algunos de sus jugadores recibieron la comunicación oficial de que no estarán para la campaña del próximo año.



FUTBOLRED consultó al técnico vallecaucano César Torres, quien sostuvo sobre la actualidad del plantel: “Con muchas ganas, tenemos un chance y vamos a pelear por él hasta el final”.



Sobre el rumor de que no contaría con todos los titulares porque a algunos la institución ya les notificó que no seguirán para el próximo, respondió que “mentira, el único es Sosa, que no se ha recuperado, e Israel Alba por amarillas, de resto va todo el equipo”.



Consultado por los jugadores que no seguirán, explicó que “eso no se sabe todavía, hasta que se conozcan los clasificados a los cuadrangulares”.



Torres añadió sobre la importancia del encuentro que “la primera opción de los que están por fuera de los ocho la tenemos nosotros, Envigado puede ganar 1-0 y si yo gano 3-0 paso”.



Sobre el juego ofensivo que ha mostrado su equipo, recordó: “Nosotros le hemos hecho 4 goles a Millonarios, 3 al América, y podemos hacerle 3 también a Patriotas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces