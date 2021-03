¡Jaguares, a los primeros puestos! Venció a Patriotas en un partidazo

En la jornada 11 de la Liga BetPlay 2021, Jaguares, de gran presente, recibió en el Estadio Jaraguay de Montería a Patriotas. Los de Luis Alberto Suárez llegaban al duelo con 17 unidades, una victoria los metía de lleno en el top-4 de la tabla.

La primera clara llegó apenas a los 3 minutos de partido, luego de una supuesta infracción dentro del área de Óscar Vanegas contra José Marrufo. El árbitro central Jorge Duarte sancionó pena máxima y Pablo Rojas no perdonó. Ventaja para los dueños de casa.



Patriotas respondió al minutos 16, a partir de la pelota quieta. Rapidito el partido. Duarte sancionó una infracción parecida a la del penal, pero al borde del área local. Yonatan Murillo pateó, después de una muy buena jugada preparada, y la clavó en el ángulo.



Pero la alegría boyacense quedó en el olvido un minuto después. Murillo pasó de héroe a villano. El defensor central controló mal en una salida, José Barragán aprovechó para conducir por banda izquierda y asistir de manera precisa para el doblete de Rojas.

​

Y por si lo anterior no fuese suficiente, Jaguares anotó el tercero al 23'. Esta vez, Barragán recibió por derecha un pase filtrado de Wilder Guisao y definió de tres dedos ante la salida del golero Luis Hurtado. Golazo.



Diez minutos después, lo intentó la visita por la vía aérea. Centro desde costado izquierdo que cabeceó Kevin Ademola Aladesanmi contra el césped, pero el balón pasó rozando el vertical derecho de Jorge Soto. Partido de toma y dame.



Sobre los 40 llegarían dos claras, muy claras, para ambas escuadras.



Primero fue para los foráneos, Michael Ordóñez soltó un potente remate que Soto sacó con lo justo, Cristian Darío Barrios quiso capitalizar el rebote, pero la defensa evacuó en la línea de gol. Después, el balón quedo dentro del área chica para que Jesús Arrieta marcara el descuento, se demoró una eternidad en definir y terminó desperdiciando la opción.



Inmediatamente después contestó el equipo felino con un derechazo a ras de Barragán y que casi se le pasa al guardameta Hurtado. Patriotas no podía permitirse otro 'blooper'.



Los dirigidos por Abel Segovia lograron descontar en el inicio de la segunda parte (50'). Tras un tiro libre de costado, Vanegas molestó al defensor central Iván Scarpeta y este terminó marcando, de cabeza, en propia puerta.

​

Más adelante, Patriotas desperdició una gran oportunidad de sentenciar el partido. Error en la defensa boyacense, nuevamente, luego de una salida en falso de Hurtado. El rebote cayó en Eduardo Sosa, quedó mano a mano con el arquero rival, definió con borde interno al primer palo, pero su remate pasó apenas desviado. El profesor Alberto Suárez no lo podía creer.



Presos del vértigo a lo largo del partido y las condiciones climáticas en Montería, ambos conjuntos empezaron a bajar su rendimiento. Las acciones de gol disminuyeron progesivamente, hasta el punto de disputarse el partido en la mitad del terreno.



La última del cuadro de Tunja llegó al minuto 90. Jorge Mendoza corrió al espacio tras un pelotazo desde el fondo, remató de pierna izquierda con una volea impresionante y el balón pasó ligeramente desviado del pórtico felino.



Finalmente no habría tiempo para más. Jaguares terminó llevándose los tres puntos frente a un dificilísimo Patriotas que luchó hasta donde pudo, quedando asó a un gol del empate (3-2).