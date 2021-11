¡Serán jueces! A qué apuntan rivales de los que siguen vivos en Liga

Llega la última fecha de la ronda todos contra todos en Liga Betplay con una certeza: queda un cupo que disputan cuatro equipos.

Es verdad que podrían ser hasta seis aspirantes y que puede ser, en una combinación de resultados, que el séptimo no esté tan firme. Pero al final, la discusión está en uno que depende de sí mismo y una lista de 'buitres' detrás, a la espera de un tropezón.



El de la primera balota es Envigado, no solo porque antes del pitazo es el dueño de la casilla, con 27 puntos y +2 en la diferencia, sino porque tiene, en el palea, el rival más accesible: el descendido Atlético Huila. ¿Qué tiene el equipo de Neiva como para ser juez? Poco. Algo de dignidad, una última vitrina para sus talentos y poco más.



Después, en lista de espera, aparece Jaguares (noveno, 27 puntos y 0 en la diferencia), que tendrá una visita a Patriotas. El equipo boyacense, desde el puesto 18 con 15 unidades, está fuera de la discusión hace tiempo, pero jugará con la necesidad del rival de sumar tres puntos en Tunja.



En la siguiente línea está el América de Cali, que con sus 26 puntos, +2 y el puesto 11 de la tabla, sueña con una victoria en casa del Pereira, el del 'campañón' en este segundo semestre, el del cuarto puesto de la tabla con 33 puntos (+7) y el que está apostando todo a la Liga, pues a pesar de ser finalista de la Copa, tiene poca opción de pelearla tras caer 5-0 contra Nacional en la ida. Si el equipo de Juan Carlos Osorio suma de a tres y se le dan los resultados, podría no solo llegar a los cuadrangulares sino también, con 59 unidades, desplazar a Santa Fe en la pelea por el cupo a Copa Sudamericana.



Finalmente, entre los cuatro con mejor opción, está Atlético Bucaramanga. Su capital son 27 puntos y -1 en la diferencia, desde el puesto 10 de la clasificación. Su juez, nada menos que La Equidad, en la altura de Bogotá, el mismo que viene de dar cuenta de Millonarios y América en Liga y que, con 57 puntos en la reclasificación, está apostando a resolver la temporada con un cupo a torneo internacional.



Sí, es cierto que Santa Fe (25 puntos, 0) y Medellín (25 puntos, -1) requieren de una combinación de probabilidades para mantener viva la opción matemática, pero son demasiadas coincidencias. Con todo, los bogotanos necesitan con más urgencia los tres puntos contra Rionegro, este domingo, pues tienen 59 unidades en la reclasificación y apunta a la Sudamericana.



Aunque parezca poco probable que un equipo con 30 puntos, como Deportivo Cali, pueda tener comprometido su cupo, la realidad es que no puede darse el lujo de no sumar contra Once Caldas en Palmaseca, pues la Liga y el cupo a torneo internacional, con 6 unidades, están sobre la mesa.