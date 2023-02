DIM tomó decisión en el caso Jackson Martínez: ¿Cambio de planes?

Otra novela se empezó a gestar en el fútbol colombiano, con el regreso a la competencia de Jackson Martínez. El atacante había colgado hace unos años los botines, ante las constantes lesiones que sufrió.



Desde hace semanas, se rumoraba de su regreso a las canchas. El Medellín, club donde salió al estrellato, estaba analizando la situación, para tenerlo de regreso en este 2023. Incluso, la opción venía siendo trabajada desde hace meses.



Entre toda la especulación, Martínez ya estaba entrenando con el club. Pese a esto, las dos partes no llegaron a un acuerdo económico y el atacante no será jugador del Medellín.

Finalmente, el cuadro poderoso, a través de un comunicado, explicó la situación, aclarando que se venía entrenando a cabalidad y con buena forma física “El delantero de 36 años, que por inconvenientes físicos había pausado su actividad profesional en 2020, se incorporó a los entrenamientos del Poderoso desde el 20 de enero de 2023, buscando encontrar su mejor forma física y futbolística para ser parte del plantel profesional del club que lo formó y con el que fue campeón en 2009“.



Agregaron sobre el tema económico, el cual marcó un punto de diferencia entre las dos partes “Tras dos semanas de trabajos, si bien el jugador recibió el aval deportivo y médico que le permitía bajo condiciones especiales ser parte del equipo y en las que tanto el club como el jugador trabajaron de manera mancomunada y poniendo de su parte, no fue posible realizar un acuerdo económico que fuera satisfactorio para ambas partes y supliera las condiciones logísticas del traslado del jugador y su familia".