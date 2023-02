¿Se acabará el sueño de Jackson Martínez en Medellín?: ‘El dolor vive’

Comenzó la temporada 2023 de la Liga BetPlay y ya se disputaron las primeras fechas del campeonato, donde algunos clubes aún esperan hacer esfuerzos económicos por encontrar fichajes antes de cierre de mercado.



Uno de los equipos que aún sigue a la expectativa con una incorporación, es la del Independiente Medellín, quien buscará incluir en su nómina al histórico e ídolo Jackson Martínez, quien se está entrenando con el primer equipo, pero aún no hay nada oficial con respecto a su vinculación.



Pese a que el exjugador de Atlético de Madrid y Porto ha estado entrenando de buena forma con la plantilla del Medellín, el mismo jugador confesó a los medios de comunicación que no sabe cuántos minutos pueda estar dentro de la cancha, pues le preocupa la condición física debido a las lesiones que tuvo en su carrera, pero no dejará de lado el sueño de volver a jugar sin importar cuánto tiempo esté.



"Lo que voy a pensar es en dar lo mejor en la cancha. No puedo decir que voy a jugar 20 o 30 minutos porque eso no está en mi mente. La gente no sabe lo que he invertido en mi recuperación. De allí ha venido mi motivación para volver", reconoció Jackson Martínez.



De igual manera, el delantero aclaró que en los próximos días se conocerá la decisión final de Medellín en cuanto a su contratación, pero no sabe con exactitud si pueda aportarle lo mejor al equipo en Liga, pues se siente limitado y la mejoría que ha tenido no lograría ser suficiente.



“Yo estoy haciendo lo posible para que eso se dé y en estos próximos días quedará decidido. He logrado entrenar, pero la limitación que yo tengo no me deja hacer lo mismo de antes. Ha sido importante para mí venir y aceptar entrenar dos semanas sin contrato. Puede que esa mejoría que yo he sentido no sea suficiente para el proyecto deportivo porque el dolor vive conmigo”, finalizó Jackson Martínez.



Por el momento, la hinchada del Medellín seguirán esperando la decisión final, mientras que el poderoso buscará ganar contra Santa Fe en la tercera fecha de la Liga BetPlay.