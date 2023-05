¿Sentenció a Millonarios? Valenciano puso a América campeón de Liga

Los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-I están llegando a un momento importante, pues está próximo a disputarse la tercera jornada y seguramente abrirá el camino de unos y alejará las posibilidades de otros, por lo que será decisiva los duelos de mitad de semana.





Igualmente, tras los resultados de la segunda jornada de cuadrangulares finales, equipos como América de Cali y Millonarios fueron los que más generaron noticia, pues empiezan a picar en punta en el grupo B y los duelos directos entre semana será clave para ver quién se perfila como ganador.



Pese a que muchos ven como máximo favorito a Millonarios para llevarse el cupo a la final y título de Liga por el proceso que lleva con Alberto Gamero, hay unos que no se fían de lo que haga el embajador y uno de ellos es el exjugador Iván René Valenciano, quien puso como ganador al América de Cali.



Valenciano elogió el trabajo de Alexandre Guimaraes y se basó en el buen juego de América durante el semestre, llevándolo a tres fechas antes de finalizar los cuadrangulares, poner al cuadro escarlata como favorito a ganar el título.



“Disfruté el partido de América contra Medellín, no había visto este América, un equipo con movilidad, que tiene variantes por todo lado, es un equipo distinto. Si me lo das a elegir hoy, yo dije que el campeón era Nacional, hoy tengo que recular, hoy por lo visto el campeón es América”, mencionó Iván René Valenciano en el VBAR de Caracol Radio.



Por ahora, América de Cali tendrá que viajar a Bogotá para enfrentar a Millonarios en El Campín, duelo que sostendrán el próximo 31 de mayo por la fecha 3 del cuadrangular B.