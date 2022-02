Iván Mejía, sin piedad contra directivo del fútbol: 'no ha hecho nada'

En las últimas horas, el programa Blog Deportivo de Blu Radio dio a conocer el que sería un nuevo escándalo en el fútbol colombiano, más precisamente en el Torneo de Ascenso. Javier Hernández Bonnet se refirió al partido entre Real Cartagena y Fortaleza, en el que se habría dado un incumplimiento en la inscripción de jugadores y en el que Dimayor habría "influido".



Hernández Bonnet dijo que no se cumplió con el plazo de inscripciones y que el ente que rige en fútbol en Colombia "validó" dicha inscripción. Ahora "está siendo investigado por la presión de otros equipos de la segunda división", mencionó Blu. Otro escándalo en la B, recordando el del ascenso de Unión Magdalena en aquel partido contra Llaneros que fue noticia mundial.



Justamente tras conocer del nuevo escándalo en el FPC, el periodista Iván Mejía reaccionó en sus redes y lanzó una dura crítica al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.



"De escándalo en escándalo. Jaramillo no ha hecho nada a nivel comercial, no ha conseguido dinero, nula gestión deportiva La Dimayor anda al garete y están pasando cosas nunca antes vistas. Mucha lagarteria, sumisión a Serpa y poco talento", dijo en Twitter este miércoles.



Mejía, quien ha sido un fuerte crítico de las administraciones en Dimayor, puso contra las cuerdas a Jaramillo días antes. No es la primera vez que se refiere a su gestión desde que asumió en agosto de 2020.