Iván Mejía, sin filtro por escándalos en Dimayor: 'lagarto coctelero'

Por estos días la Dimayor tiene varios frentes abiertos, casi todos relacionados con dificultades que no son nuevas pero no han podido solucionarse.

Esta semana, patriota denunció una investigación formal contra uno de sus jugadores por un caso de posible amaño de partidos.



“Es un tema que viene de atrás, es un tema de mucho cuidado, un tema en el que he hecho esfuerzos importantes desde la prevención y trabajar con autoridades, integridad con clubes y seguimos trabajando para combatir eso”, dijo sobre el tema el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, en ‘El alargue’, de Caracol Radio.



Casi al tiempo estalló una nueva crisis del arbitraje tras los evidentes fallos de concepto de los jueces, asunto que si bien no depende de Dimayor sino de la FCF, sí toca a Jaramillo por ser uno de los vicepresidentes: “hay una reunión con la FCF y con la Comisión arbitral y se van a tomar algunas decisiones importantes. Ha habido errores técnicos de interpretación de humanos que se dan en todas las ligas, las hemos visto más en Colombia y los clubes se me han quejado mucho del arbitraje”, reconoció el dirigente.

​

Ahora el presidente e Jaguares, Nelson Soto, lo señala de favorecer a "clubes amigos" por la reprogramación del partido contra Atlético Nacional, pero Jaramillo se defiende: "El presidente sí tiene las facultades para reprogramar los partidos, esto es claro desde el punto de vista desde los estatutos y reglamento (...) Con la nueva reprogramación vamos a jugar de viernes a domingo", dijo en Primer toque de Win Sports.

☀☕ "El presidente sí tiene las facultades para reprogramar los partidos, esto es claro desde el punto de vista desde los estatutos y reglamento (...) Con la nueva reprogramación vamos a jugar de viernes a domingo" Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.#PrimerToque pic.twitter.com/lwYEV5zgtW — Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2024

Y en medio de todos estos cuestionamientos, un crítico acérrimo del jefe de Dimayor salió en sus redes sociales con una implacable opinión sobre su gestión: "El lagarto coctelero no se entera de los amaños , las apuestas y los torcidos. Su ego le impide ver lo que está pasando. Es un inútil", dijo Iván Mejía en sus redes sociales. ​

El lagarto coctelero no se entera de los amaños , las apuestas y los torcidos. Su ego le impide ver lo que está pasando. Es un inútil . https://t.co/0IuXvNwtez — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 21, 2024

Jaramillo no respondió al ataque y se concentró en resolver todas las dificultades propias de su cargo, que no son pocas.