Mejía 'le baja la caña' a proceso Gamero: resultados no le alcanzan

Millonarios perdió este domingo 1-0 en la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023, resultado que le impidió llegar a la segunda final del año y la defensa del título.

Aunque la ilusión era prolongar hasta la última fecha las opciones, finalmente la derrota le permitió a Independiente Medellín avanzar a la última instancia para pelear la estrella de fin de año.

​

En todo caso, para el técnico Alberto Gamero no supone una tristeza mayor: "Todos queremos ganar e ir a la final y desafortunadamente esta vez no nos alcanzó, pero yo estoy muy feliz y orgulloso de este grupo porque hoy por hoy somos los líderes de reclasificación con 92 puntos; tenemos un título para ir a Libertadores y completamos 75 partidos, que los jugamos porque nos los buscamos. Venimos para disputar y jugar finales, como lo hicimos en la Copa y queríamos en Liga”, aseguró en rueda de prensa.



Sin embargo, no todos quedaron tan convencidos, empezando por el analista Iván Mejía, quien 'le bajo la caña' a ese proceso del samario en el azul.

​

"Los procesos obligatoriamente tienen que estar acompañados por los resultados. Gamero, 7 años, una Copa y 1 Liga. Mejor no hablar de los números del arrogante y petulante Serpa. Mucho tilín tilín…", aseguró en sus redes sociales.

Los procesos obligatoriamente tienen que estar acompañados por los resultados. Gamero, 7 años, una Copa y 1 Liga. Mejor no hablar de los números del arrogante y petulante Serpa. Mucho tilín tilín… — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) December 4, 2023

Gamero tendrá una prueba de fuego en 2024, en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entonces sí que podrá probar el resultado de la paciencia con el actual proceso.