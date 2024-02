El corazón de Anderson late sano y fuerte: 'estoy completamente bien'

Las alarmas se encendieron y no fue precisamente una broma de los Amix de Fortaleza CEIF: uno de sus jugadores tuvo que someterse a pruebas médicas adicionales tras el inicio de la pretemporada para descartar un posible problema cardiaco y la historia, como ha sido todo en el club desde que se confirmó el ascenso, tuvo un final feliz.

El protagonista fue Iván Anderson, lateral derecho panameño que firmó su contrato con el club capitalino a finales de 2023 y llegó a Bogotá el Primero de enero para someterse sin demora a los exámenes médicos usuales al inicio de pretemporada. Entonces surgió una inesperada duda.



"Vengo de Monagas Fútbol Club, jugamos Copa Libertadores, jugué toda la temporada y además vengo de actuar con la Selección de Panamá. Me cae la oportunidad de venir a Fortaleza, el 2 eran las pruebas médicas y todos las hicimos, algunos reportaron algo porque en esas pruebas a veces salen cosas extrañas, pero no quiere decir que tengas problemas de corazón", explicó el defensor. Fue entonces cuando le hablaron, por primera vez, de su corazón.



La razón de los exámenes del corazón



Son unas pruebas que... es como si yo estuviera un escalón menos del resto del grupo, de lo que debemos tener todos, para explicarlo más claro. El médico (Carlos Suárez) decidió hacerme más exámenes, pero eso duró mucho fue porque acá en Bogotá las citas para las cosas del corazón son complicadas de conseguir. Una vez lo hicieron todo salió genial, me revisó uno de los mejores cardiólogos de acá y es garantizado que estoy completamente bien. De repente me hicieron más pruebas que a los demás para asegurar que estaba 100 por ciento, contrario a mis compañeros que hicieron solo un examen. Conmigo los médicos tomaron la precaución de hacerme más exámenes para descartar cualquier cosa.



¿Lo alertó esa novedad?



La verdad yo estaba bien tranquilo porque hace poco me hicieron exámenes y me revisaron para Copa Oro y Copa Libertadores y sé que eso muchas veces puede suceder, algún fallo se presenta y eso fue lo que pasó y ya al mirarlo a fondo todo salió muy bien. Yo ya tenía exámenes previos.



La noticia a la familia



Ahora mismo vivo solo, mi esposa está embarazada y a mitad de año espero traerlos. A ella le comento que no podía entrenar en ese momento, que tenía que estar totalmente inactivo para esperar los exámenes. Todo ha salido bien siempre y así se dio.



El efecto en Panamá



Los jugadores de Panamá que somos de selección, ellos están muy pendientes de lo que hacemos. Yo he jugado todo un año con mi equipo y de repente ven que no soy titular, pero ustedes salen con esa noticia y han especulado que no juego por temas del corazón. Pero si yo no estoy jugando poco es por un tema de decisión técnica, no ha sido por nada el corazón ni nada de eso, sino que se puede decir que empecé tarde a entrenar y el grupo tenía una ventaja. No solo fui yo, llegamos dos laterales derechos, Hayen Palacios y él es el que está jugando.



La suplencia en Fortaleza



El entrenador me ha tratado muy bien, es un tema de que mi compañero lo hace bien y hay que esperar, en su momento se dará y hay que saber aprovecharlo.



El anhelo de su corazón



Yo vine con la mentalidad e estar entrar entre los ocho, mantener la categoría, ser campeón, siempre mis objetivos son altos, nunca me pongo techo. Antes he podido pelear campeonatos, el año pasado jugué la final de la Copa Oro contra México, no pudimos ganar pero tuvimos muchas enseñanzas; además jugué Libertadores, en el plano local todos los partidos, fue un gran año que espero repetir.