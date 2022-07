Millonarios, ¿se equivocó fichando? Tres jugadores, misma posición

Luego de un frustrante primer semestre en el que nuevamente se escapó el objetivo principal, Millonarios realiza cambios en su nómina pensando en la consecución de la estrella 16.



Como pasa en casi todas las pretemporadas, los hinchas manifestaron su inconformidad en redes sociales por “la poca inversión” que se le da a la plantilla de Alberto Gamero y exigieron refuerzos de jerarquía.

Hasta el momento, los capitalinos han anunciado dos refuerzos: Luis Carlos Ruíz (delantero centro) e Israel Alba (lateral derecho). Si bien el primero puede ser una solución de cara a la falta de gol (fue uno de los máximos anotadores del primer semestre), el segundo generó algo de polémica.



Lo anterior no se debe a sus condiciones técnicas o nivel futbolístico, incluso que haya jugado en Equidad es un aspecto positivo pensando en que no necesita acoplarse a la altura. El tema pasa por su posición en el campo.



Alba, de 27 años, será el tercer lateral derecho del plantel, junto a Elvis Perlaza y el canterano Ricardo Rosales. Esto mientras que en el otro costado solamente se cuenta con Omar Bertel.

​

Incluso a lo largo del semestre quedó en evidencia este inconveniente: cuando se lesionó Perlaza, ingresó Rosales y lo hizo bien; cuando se lesionó Bertel, tocó improvisar a Murillo (ya había ocupado esa posición, pero no deja de ser zaguero central) y después al mismo Perlaza, es decir improvisación total.



La única solución que se puede encontrar es que Alba sea el nuevo lateral derecho titular para Gamero y su suplente sea Rosales, mientras que Bertel lucharía con Perlaza en izquierda. No habría otra razón para la contratación del nacido en Manizales, más allá de que en sus inicios como jugador de Once Caldas jugó algunos duelos ligueros por esa banda.



Con lo anterior sobre la mesa, surgen varias dudas: ¿era necesario traer un tercer lateral derecho? ¿No era más fácil buscar un lateral izquierdo para no improvisar? ¿Rosales seguirá teniendo oportunidad? ¿no hay algún lateral izquierdo con proyección en categorías menores?



Por lo pronto, versiones de prensa apuntan a que la directiva tiene como única prioridad la contratación de otro atacante...