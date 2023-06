¿Irá a la final en El Campín? Tenga en cuenta estas recomendaciones

Este sábado 24 de junio se disputará la final de vuelta de la Liga Betplay I-2023 y está todo listo para que Millonarios y Atlético Nacional choquen en el estadio El Campín por la primera estrella del año.



El estadio bogotano estará a reventar de hinchas azules, confirmado por Millonarios a través de redes sociales. La boletería se agotó y es por ello que más de 35 mil hinchas arribarán al estadio en horas de la tarde.



Es por ello que si usted es una de las personas que irá al estadio, deberá tener en cuenta estas recomendaciones.

1.La final entre Millonarios y Nacional está programada a comenzar a las 7 de la noche, pero El Campín abrirá las puertas a la hinchada a partir de las 4 de la tarde.



2.En cuanto a la tribuna oriental, solo podrán entrar los mayores de 5 años, mientras que en las laterales serán de los 15 años en adelante. No podrán ingresar las mujeres en estado de embarazo ni personas bajo el efecto del alcohol o alucinógenos.



3. Recuerde que en los alrededores del estadio habrá ley seca la cual estará comprendida entre la calle 45 hasta la calle 68 y desde la carrera 50 hasta la Avenida Caracas. El horario de la misma irá del sábado al mediodía y se extenderá hasta las 6 de la mañana.



Recomendaciones sobre la boletería



La empresa Tuboleta, encargada de vender las boletas de Millonarios, hizo un par de avisos previo a la final del futbol colombiano, pues varios de los asistentes al estadio compraron en reventa y otros van por primera vez a un partido de fútbol.



Una de las más importantes es que no se recibirá boleta física, es decir, todas las personas que ingresen deberán tener su tiquete a la mano a la hora del ingreso al estadio.



Para quienes no han descargado la entrada, podrá solicitar ayuda en la taquilla del Movistar Arena desde la 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía o en las carpas del estadio en occidental y oriental desde las 4 de la tarde.



Tenga en cuenta que las boletas las pueden descargar desde su cuenta de Tuboleta. Para el partido no estará habilitado Tuboleta Pass.



Vale recordar que el código QR equivale a una sola entrada, esto se aclara ya que se han visto casos en la reventa en donde se vende una sola boleta para varias personas.