Inversiones que han fracaso en Junior: No todo es cuestión de dinero

Junior de Barranquilla certificó su primer fracaso de la temporada 2023 al salir derrotado por el Deportes Tolima en Copa Sudamericana y el nivel del tiburón no fue el esperado tras las importantes contrataciones que realizó el club para ser protagonista en el torneo internacional.





En los últimos años Junior se ha acostumbrado a tener a los mejores futbolistas del país y de romper el mercado con transferencias internacionales para potenciar el equipo, pero lo cierto es que han sido más fracasos que aciertos y de momento, no han vuelto a figurar ni en la Liga local.



Con la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior, se esperaba un equipo altamente competitivo, pero la verdad es que el talentoso volante no ha podido engranar de gran manera con el resto de sus compañeros, quienes no ven un norte y ha hecho que el exjugador de River Plate no pueda brillar en el club.



Para esta temporada Junior tuvo una decena de refuerzos para competir por la Liga, Copa y Sudamericana, pero tras la temprana eliminación a nivel internacional, solo quedan las competencias domésticas, pero jugadores como Vladimir Hernández, Carlos Sierra, Leider Berrío, entre otros que llegaron a esta temporada, no han tenido su mejor rendimiento que ha hecho que el equipo de Reyes no sea tan vistoso dentro de la cancha. Además, los ya consolidados Carlos Bacca y Luis ‘Cariaco’ González, tampoco han hecho valer su experiencia y alto coste.



A parte de esta temporada que apenas comienza, Junior se ha acostumbrado a invertir mucho y rendir poco, siendo ya una filosofía en el equipo tiburón. Sin embargo, aún no dan con un buen equipo que rinda acorde a la nómina.





En anteriores años llegaron jugadores como Alberto 'El Mudo' Rodríguez, Matías Fernández, Gabriel Gómez, Jonathan Alvez y con ninguno de esos jugadores de gran nombre a nivel internacional, pudo lograr un título importante en el exterior. Con Miguel Ángel Borja lograron tener goles en algún momento, pero apenas consiguieron una Superliga en 2020.



Sin embargo, lo más cerca que estuvo Junior de un título importante, fue el subcampeonato de Copa Sudamericana en 2018, pero en aquella ocasión la nómina era mayormente figuras del rentado local como Luis Díaz, Víctor Cantillo, Jarlan Barrera, entre otros, quienes venían con un proceso en el club y terminaron siendo pilares para ir a la final de aquella edición.



A partir de ahí, Junior decidió mirar a estrellas consolidadas en el exterior y repatriarlas, pero no ha surtido el mejor efecto. Por el momento, esa buena cantidad de buenos jugadores no han demostrado toda su capacidad y hacen hecho confirmar que un club no se hace con solo dinero, sino también con saber encontrar una fórmula para reunir todo el talento y exponerlo con un buen sistema de juego que los haga brillar.



Por ahora, Junior tendrá que sacarse la espina y cambiar la mala imagen a nivel internacional e ir por el título de Liga BetPlay, el objetivo más importante que se empezarán a trazar ahora. Solo eso lograría cambiar ese mal comienzo de temporada que han tenido.