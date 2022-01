¿Qué vio Cardetti en Coniglio? Lo que espera del refuerzo de Santa Fe

Santa Fe le madrugó al 2022, desde el mes de diciembre. Martín Cardetti llegó con una idea clara, luego de la gran labor realizada con Bogotá en el Torneo. La apuesta del cuadro cardenal para su proyecto es total, como se ha visto con la consecución de refuerzos, con varias sorpresas y talentos destacados.



El estratega argentino habló con FUTBOLRED, acerca de lo que ha sido el trabajo en el arranque del año, la pretemporada, la llegada de los refuerzos, entre ellos Coniglio, que llega sin grandes pergaminos y de la salida de Alexander Mejía.



Trabajo en la pretemporada 2022: bien, creo que el equipo, los chicos y en líneas generales bien. Conformes con lo que pudimos hacer y con expectativa a lo que viene. Nosotros trabajamos ya la parte física, vamos haciendo todo con trabajo de pelota, pero físicos y todo de la mano. Esta semana y lo que viene va más todo por lo táctico, para seguir plasmando la idea que tenemos nosotros.



Acoplamiento de los refuerzos en el plantel y la idea de juego: es evidente que hay jugadores que llegaron más tarde que otros. La integración está siendo buena y espero que estén todos habilitados para jugar. Compenetrados en el trabajo.



Refuerzos y cierre del mercado para Santa Fe: no te lo puedo decir, siempre en Santa Fe nos están ofreciendo o pidiendo jugadores. Vamos a esperar a último momento a ver qué pasa. No estamos en búsqueda de nada, pero siempre hay pedido de jugadores y esperaremos a último momento para definir si hay alguno que venga o salga.



Llegada de Wilson Morelo al plantel: muy bien, es un gran profesional. Viene bien desde lo físico, está haciendo fútbol, espero y creo que llegará de la mejor manera para los primeros partidos.



Apuesta por Fernando Coniglio, pese a sus bajos números de cara al gol: le tengo mucha fe, es un jugador que nos puede dar mucho. Sirve en la presión, deja todo en la cancha. Puede ser como pivot, va muy bien arriba, nos puede dar mucho. Va a llevar una adaptación porque llegó hace poco, el tema de la altura le puede jugar una mala pasada de entrada, le tenemos mucha fe.



Salida de Alex Mejía e intentos por retenerlo: no la esperaba, pero bueno. Fue una decisión del jugador para salir, porque tenía la oferta. Como he dicho, nosotros no queremos tener jugadores obligados, sino que quieran estar bien y pelear por el club. Llegó el momento, la oportunidad y la quería agarrar, no nos íbamos a oponer si no quería estar. Yo siempre hablo con los jugadores, les pregunto al que quiere o no quedarse. Obviamente él quería ir a Nacional. No voy a tratar de convencer a jugadores y quiero que estén convencidos de quedarse en un club grande que quiere volver a pelear todo.



Estilo de juego de Santa Fe para el 2022: intentaremos tener un Santa Fe protagonista, que sea de ataque. Que deje todo en cada partido. Masomenos es la idea que intento plasmar en todos los clubes que he estado.



Continuidad de juego directo plasmada con Bogotá, compaginando con la idea para Santa Fe e intento de juego de elaboración: vamos a tratar de hacer un mix. Podremos jugar 4-3-3 o 4-3-1-2 vamos a buscar variantes tácticas de acuerdo a los partidos, o según lo que los jugadores asimilen mejor. Estamos analizando las variantes posibles. El esquema y la idea de presión alta la seguiremos intentando.



Visión a corto y mediano plazo con Santa Fe: trato de no pensar a futuro, sino en el día a día, partido a partido. Que las cosas saldrán bien. Obviamente me encantaría quedarme mucho tiempo, es un club grande y me ha brindado una oportunidad muy linda en mi carrera. Espero poder brindarles todas las expectativas que tienen ellos y yo también.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@seracoca_95