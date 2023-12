¿No sirve un distinto? Santa Fe explica por qué descartó a Iago Falque

Independiente Santa Fe salió de 17 jugadores en este 2023, un año para el olvido en materia de logros deportivos. Pero pronto los ha ido reemplazando.

El club anunció recientemente los fichajes de Andrés Mosquera Marmolejo y Daniel Torres, ambos finalistas de la Liga II 2023, y les sumó a Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, Marcelo Ortiz, Elvis Perlaza, José Erik Correa, Juan Cruz Esquivel y Francisco Chaverra.



Pero sigue en el mercado y por eso se habló recientemente de un fichaje internacional más: el español Iago Falque, ex América de Cali y de gran momento cuando se presentaron dos hechos que precipitaron su salida: una fractura y un atentado en el que por fortuna nadie salió herido.



Sin embargo, este miércoles el presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó que no va a llegar ya para la temporada 2024.



Ojo a la razón: "El técnico (Pablo Peirano) me dio sus argumentos del por qué no lo tendría en cuenta. Iago (Falque) es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea", dijo el directivo en Planeta Fútbol, de Antena 2.



Curioso argumento para un perfil que por ahora parece vacante, pero no es la única razón para su descarte.



"También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa", añadió Méndez.



El DT parece estar tranquilo con jugadores como el argentino Juan Cruz Esquivel o Daniel Moreno para esa función así que Falque, por ahora, no regresa al FPC.