Medellín y Envigado no se sacaron ventajas en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín empato sin goles con Envigado Fútbol Club, en juego por la fecha 13 en la Liga II-2021. Aunque ambos equipos lo intentaron, la falta de definición no logró que alguno de estos equipos antioqueños lograran sacar ventaja.

El primer tiempo se concentró en el centro del campo, donde Envigado generó algunas aproximaciones, especialmente de media distancia a través de Diego Moreno y José Hernández. Medellín respondía tímidamente con acercamientos alrededor del área, pero no eran eficaces en su estilo de juego ofensivo.



Los últimos minutos de la etapa inicial fueron muy cortados, sin un claro dominador, ambos equipos querían pero no podían agredir a su oponente, el juego era soso y sin ideas.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con una mayor propuesta en ataque, Medellín apostaba por el pade filtrado, mientras que Envigado esperaba y contraatacaba. Al minuto 7, David Loaiza insistió sobre el arco naranja con un remate de media distancia que pasó cerca del arquero Santiago Londoño.



Diez minutos después, Leonardo Castro, quien había ingresado en el segundo tiempo, remató de media distancia, pero la pelota pasó cerca del pórtico envigadeño. Un minuto después, la visita reaccionó, pero le faltaba precisión para inquietar el arco custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo.



Al minuto 21, se retiró con molestias físicas Javier Reina e ingresó Jaen Pineda. Un minuto después, Adrián Arregui de media distancia, por poco abría el marcador. Al 24, el argentino Arregui y otro duelo personal con Santiago Londoño, ante un derechazo del volante rojo, el meta envigadeño le ganaba la pulseada con una gran atajada.



Sobre el minuto 34, Juan David Mosquera remató desde el sector derecho, pero no logró que el destino de la pelota fuera el arco rojo. El local era insistente, pero no era preciso y esas jugadas inconclusas terminaban en riesgo a favor de Envigado.



Los últimos instantes del partido fueron de emociones intensas. Envigado estaba sacando un empate valioso, luego de dos derrotas consecutivas, mientras que Medellín no pudo llegar a su quinta victoria en el campeonato. Al final un partido chato, donde se repartieron puntos.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrentará al Atlético Nacional en el Atanasio, mientras que Envigado se medirá contra Águilas Doradas en el estadio Polideportivo Sur.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8