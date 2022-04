DIM y Nacional miden fuerzas en clásico paisa: partidazo de fecha 18

Deportivo Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional, este sábado desde las 4:05 de la tarde, en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, por la fecha 18 en la Liga I-2022. Después de muchas idas y vueltas, si se jugaba, si se aplazaba, habrá clásico antioqueño en un escenario particular, donde ambos equipos miden fuerzas de cara al tramo final del campeonato.

Con el apoyo de su público, Medellín quiere cortar una racha de 10 clásicos sin ganar



Desde octubre de 2018, Deportivo Independiente Medellín no vence al Atlético Nacional, por Liga colombiana. El poderoso disputó 10 juegos más, donde acumuló cinco empates y cinco derrotas. Estando virtualmente clasificado y pensando en el juego de Copa Sudamericana contra 9 de Octubre en Ecuador, el conjunto rojo concentró 24 jugadores y aunque se podría esperar muchos cambios, según las declaraciones de Julio Comesaña sobre la prioridad máxima es la Liga, se espera que juegue el equipo principal.



"Para mirar al equipo, no podemos dejar de lado a los adversarios, hay unos que complican en lo defensivo o en lo ofensivo. Pienso que, si miramos estadísticas en intensidad y tiempo de juego, no hemos sido inferiores. Contra Bucaramanga e Inter hubo mucho desgaste. Pero si miramos como ellos terminaron los partidos, terminamos mejor que ellos. No debemos distraernos, hay que ganar lo más que podamos", señaló Comesaña.



Además, "debemos evaluar permanentemente, el desgaste y la exigencia de los resultados nos hacen ver cómo alternar el equipo, sin alterar el rendimiento. Contra Nacional, es un partido muy especial, queremos hacer un gran aporte al espectáculo y que sea un gran partido. Nos vamos a preparar de la mejor manera, con jugadores preparados para el desgaste inicial y otros dispuestos para refrescar el equipo. Después del martes, debemos viajar a Ecuador y nos jugamos una instancia clave en la Sudamericana".



En cuanto al rival, Julio indicó que "contra Nacional no siento odios ni rabias, es el rival de patio, respeto la institucionalidad. Sabemos lo que representa estos partidos para el hincha, pero no podemos llenarnos de ansiedad. Tener que ganar no dice nada si no se aporta".



Nacional, con la importancia de salir del bache en Liga, buscará el triunfo frente al DIM



Tras dos juegos donde apenas sumó un punto, Atlético Nacional espera imponerse en el clásico para volver a escalar en la lucha por los primeros lugares de la tabla en la Liga I-2022. Buscando mejorar su forma, los dirigidos por Hernán Darío Herrera tendrán lo mejor de su nómina para afrontar este compromiso.



En cuanto a las ausencias, Juan David Cabal debe una fecha de sanción, luego de ser expulsado en el partido de la fecha 16 contra Águilas Doradas. Felipe Aguilar está en duda y hasta último momento podría ser tenido en cuenta.



Hernán Darío Herrera tendrá la oportunidad de dirigir desde la raya el clásico antioqueño, para un hombre formado en el club, enfrentar a Medellín es muy especial. "Como jugador, vivía los clásicos de una manera especial. Sé lo que se juega y ahora como entrenador lo quiero ganar. Será un juego difícil, contra un gran rival. Para resolver equipos duros atrás, nosotros estamos viendo variables para lograr atacarlos".



Además, "los clásicos son difíciles, no tenemos nuestra hinchada, pero Nacional está preparado para estos desafíos. Medellín es un equipo que se para bien, está bien preparado y estamos buscando la manera de resolver este duelo. Dirigir un clásico es una cosa muy grande, muy bonita. Hay que ganarlo como sea, es un partido aparte. Sería un honor y un orgullo ganarlo".



Datos entre Independiente Medellín y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional disputaron 308 partidos, de los cuales, el conjunto rojo se impuso en 84 oportunidades contra 126 de los verdolagas y 98 empates. En cuanto a goles anotados, el poderoso anotó 343 y recibió 415.



El estadio Polideportivo Sur, es la tercera cancha que será testigo de un clásico antioqueño por Liga colombiana. Los otros dos escenarios han sido el Hipódromo de San Fernando en Itagüí y el Atanasio Girardot de Medellín. Sin embargo, DIM y Nacional disputaron partidos en la Copa Colombia 2010 y 2011 respectivamente, en el estadio Polideportivo Sur de Envigado y Ditaires de Itagüí, ambos encuentros terminaron empatados.



Víctor Aristizábal con 19 goles, es el máximo goleador de los clásicos antioqueños. Todas las anotaciones las logró con Atlético Nacional.



Ya son 10 los clásicos que lleva Atlético Nacional sin perder ante Independiente Medellín en Primera División (cinco victorias, cinco empates), desde la última victoria del DIM en octubre de 2018 (2-1 como local).



Los últimos dos clásicos en campo de Independiente Medellín han terminado empatados sin goles, desde 2012-2013 que el clásico paisa no termina en empate más veces seguidas en territorio del DIM (3).



Atlético Nacional no ganó en sus últimos dos encuentros de la Liga I-2022 (un empate, una derrota) y en ambos se quedó sin marcar gol. Desde octubre-noviembre de 2021, el conjunto verdolaga no enlaza más encuentros de Primera División sin anotar.



Independiente Medellín mantiene su condición de invicto como local en Primera División tras 27 partidos disputados desde que empezó el año 2021 (13 victorias, 14 empates), dejando su arco invicto en 17 de esos compromisos.



Luciano Pons, de Independiente Medellín, es el máximo anotador de la Liga I-2022 con nueve tantos, siendo también el jugador del torneo que más veces ha anotado en jugada (ocho).



El 12 de septiembre de 1948 se disputó el primer partido oficial entre ambos equipos, Independiente Medellín venció 3-0 a Atlético Municipal, (nombre anterior de Nacional). Los goles fueron de José de Jesús Zapata y Manuel Marín en dos oportunidades.



El 23 de julio de 1950 se presentó una de las historias más curiosas en el clásico Paisa. Medellín no asistió al partido por un problema con los propietarios del hipódromo de Itagüí (lugar donde jugaban los equipos antioqueños) por los aumentos excesivos de dinero en el alquiler del sitio. Nacional si se presentó a la cancha, por lo cual el inglés Stanley James Isom, árbitro del partido decidió comenzar al compromiso. El juez ordenó el saque y el delantero Verdolaga Jaime ‘Pildorita’ Cardona remató al arco vacío anotando el gol de la victoria. El árbitro firmó las planillas legalizando el partido. Días después, el presidente del DIM, Don Alejandro Cano realizó una reclamación ante los entes reguladores del fútbol y al final la victoria no fue para Nacional.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez (Germán Gutiérrez); Adrián Arregui, Javier Méndez, Bryan Castrillón, Vladimir Hernández, Jean Pineda; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Cristian Castro (Felipe Aguilar), Emmanuel Olivera, Danovis Banguero (Álvaro Angulo); Sebastián Gómez, Jhon Duque, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Giovanni Moreno.

D.T.: Hernán Darío Herrera



Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

VAR: Andrés Rojas (Bogotá)

TV: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8