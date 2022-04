Medellín busca acercarse a la clasificación: recibe al Unión Magdalena

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 8:15 de la noche, a Unión Magdalena, por la fecha 16 en la Liga I-2022. Luego de vencer en la Copa Sudamericana, el poderoso necesita un triunfo en su casa para acercarse a la clasificación entre los ocho, algo que no consigue el equipo desde la Liga II-2018. Yesid Díaz estará ausente por sanción, mientras que Felipe Pardo sufrió una lesión muscular que también lo sacó de este encuentro.



Julio Comesaña estaría estudiando hacer rotaciones puntuales, teniendo en cuenta la importancia del partido y lo que se está jugando en tres competencias: Liga, Copa Sudamericana y Copa Colombia. Las lesiones y las suspensiones obligaron al uruguayo en realizar modificaciones en su equipo.



Bryan Castrillón anotó su primer gol con la camiseta poderosa y pica en punta para reemplazar a Felipe Pardo. El picante atacante quiere seguir sumando buenas actuaciones con la camiseta roja. “Fue muy especial marcar con la camiseta del Medellín, pero hay que dejarlo atrás y ahora se viene Unión Magdalena y debemos enfocarnos de la mejor manera. Por mi parte, aprovechar las oportunidades que tenga de jugar, aportar en ataque y buscar un triunfo. Vamos a afrontar un partido importante que nos permitirá acercarnos a la clasificación, nosotros afrontaremos este juego con la mayor seriedad”, remarcó el ex Pereira.



Por su parte, Jean Pineda confía en que logren una victoria que les permita estar más cerca de la clasificación. “Sabemos lo que significa el partido contra Unión Magdalena, es un equipo muy dinámico, nosotros debemos asumir este juego con mucha seriedad y lograr imponernos. En casa vamos con puntaje ideal, ojalá sigamos por esa senda y encaminar uno de los objetivos que queremos como la clasificación”.



En cuanto a su polifuncionalidad, Pineda señaló que “puedo jugar en varias posiciones, le cumplo al cuerpo técnico donde juegue, me piden que tenga personalidad y eso es la que he podido brindar. Seguimos conformando un gran grupo, una familia y ojalá sigamos ahí. Yo sigo compitiendo, jugando todos los partidos, recuperándome de la mejor manera y ojalá podamos cumplir los sueños que tenemos”.



Datos entre Independiente Medellín y Unión Magdalena

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Unión Magdalena se enfrentaron en 171 oportunidades con 71 victorias poderosas, frente a 42 del ciclón bananero y 58 empates. En cuanto a goles marcados, 238 fueron para los antioqueños contra 167 de los samarios.



Desde 2002, Independiente Medellín ha recibido en seis ocasiones a Unión Magdalena en Primera División. El único de esos duelos que no terminó en victoria de los antioqueños fue el más reciente de todos: 1-1 en febrero de 2019.



Independiente Medellín ha ganado sus últimos siete partidos como local en la Liga I-2022. La última vez que el DIM encadenó más victorias en casa en un mismo torneo fue en el Finalización 2006, cuando ganó los últimos ocho compromisos del torneo en campo propio.



Unión Magdalena ha marcado solo siete goles en 15 partidos de la Liga I-2022 (dos victorias, tres empates y 10 derrotas), su menor registro goleador a estas alturas de un torneo de la máxima categoría desde, al menos, 2002.



Luciano Pons es uno de los tres máximos anotadores que tiene la Liga I-2022 (8, junto a Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro). Sin embargo, el delantero de Independiente Medellín es el que más veces ha marcado en jugada (7).



Joel Contreras, de Unión Magdalena, es uno de los dos jugadores que más regates ha completo con éxito en este Apertura 2022 (23, al igual que Jhonier Viveros).



Alineación probable

Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Juan Guillermo Arboleda, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Javier Méndez, David Loaiza, Andrés Ricaurte, Jean Pineda, Bryan Castrillón; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Jorge Guzmán (Norte).



TV: Win Sports y Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8