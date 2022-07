Medellín busca su primer triunfo en casa: recibe al difícil Patriotas

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves, desde las 6:10 p.m. a Patriotas Boyacá, por la fecha 2 de la Liga II-2022. El conjunto antioqueño buscará su primer triunfo en el campeonato bajo el mando de David González como entrenador.



Al igual que contra Deportes Tolima, Juan David Mosquera no apareció en la nómina de convocados, el lateral derecho tendría muy avanzado un acuerdo para continuar su carrera en el exterior. Solo habría un cambio en la nómina titular y es la presencia de Jean Pineda en lugar de Andrés Ricaurte.



“Después de analizar el partido anterior con Tolima, se presentaron comportamientos que se trabajaron en los entrenamientos. Nos deja muy tranquilos y ahora toca darle matices ofensivos para que el equipo muestre otras variedades de juego”, remarcó González.



Sobre la llegada de Jorge Segura al equipo, David explicó que “veníamos analizando una contratación en esa posición como central izquierdo. En el caso que Andrés Cadavid tuviese un percance, necesitábamos alguien en esa posición y que sea de confianza. A Jorge (Segura) lo conozco, nos va a sumar mucho dentro del grupo y aportar en el momento que lo necesitemos”.



En cuanto al rival, David analizó que “Patriotas viene de ganar, tienen motivación por eso, los hemos analizado y con lo que tenemos, debemos superarlos y llegar a esa primera victoria. La idea es mantener la regularidad en cualquier cancha, hemos trabajado en los entrenamientos movimientos sin balón y con ataque, queremos afianzar esa idea de juego que tanto queremos”.



Finalmente, el técnico habló sobre ese primer partido que tendrá como entrenador en el Atanasio. “Todo es nuevo, desde la presentación con la prensa, con los jugadores, el primer viaje, el primer partido. Lo tomo como se va dando, la historia no tiene nada que ver, soy David González el entrenador, no el ex jugador, espero que desde la raya logre ayudar al equipo para que logre la victoria”.



Datos entre Independiente Medellín y Patriotas

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Patriotas se enfrentaron en 20 ocasiones, con 13 victorias para los antioqueños contra cinco de los boyacenses y dos empates. En cuanto a goles anotados, los rojos convirtieron 34 y recibieron 17.



Independiente Medellín mantiene un registro perfecto como local ante Patriotas Boyacá en la máxima categoría, con 10 victorias en 10 encuentros, marcando un promedio de 2.6 goles por cada uno.



Independiente Medellín recibió gol de su rival en sus últimos cuatro partidos en Primera División (dos victorias, un empate, una derrota). Desde septiembre-noviembre de 2020 no hila más encuentros sin dejar su arco en cero (10 partidos, una victoria, tres empates, seis derrotas).



Patriotas Boyacá ganó sus últimos dos partidos en Primera División, dejando su arco en cero en ambos compromisos. La última vez que hiló más de dos triunfos sin recibir gol fue en abril de 2016 (tres victorias).



Víctor Moreno, de Independiente Medellín, fue el jugador que más despejes realizó en la jornada inicial de la Liga II-2022, con 10.



Patriotas Boyacá fue, junto a Deportes Tolima, uno de los dos equipos que marcó golde cabeza en la primera jornada de la Liga II-2022. Lo hizo Edward Bolaños para derrotar a Junior.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Jean Pineda, Felipe Pardo, Christian Marrugo, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: David González.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



VAR: Andrés Rojas (Bogotá).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8