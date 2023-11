Millonarios va por la final y Medellín se juega la vida: ¡partidazo!

La cuenta es clara: una victoria puede cerrar el grupo B de los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023 para un contendor, pero también puede alargar hasta la última fecha la posibilidad de la final para el otro. Por eso en Itagüí, este jueves a las 8:30 p.m., se anticipa todo tan intenso, tan prometedor.

Si a eso se suma que Independiente Medellín y Millonarios son dos de los equipos que mejor juegan en el FPC, el espectáculo está garantizado.



¿Qué está en juego? Para Millonarios una victoria significa asegurar la punta del grupo y apuntar a la final, pues sumaría 12 puntos con 6 más en juego y metería mucha presión a sus rivales de grupo, además de obligar a Medellín a sumar preferiblemente e a tres para no depender de nadie. Ya Nacional (3), con una probable pero muy difícil de realizar, y América (0) están fuera de ese pulso.



El equipo de Gamero viene de una final perdida de Copa Betplay y de superar por 1-0 al rojo de la montaña en la fecha 4. "Cuando se gana uno a cero se gana apretado, pero defendiéndonos bien... Felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron después de jugar una final", dijo el técnico Alberto Gamero.



El Medellín, entre tanto, perdió mucho de la contundencia de todo ese segundo semestre y cedió puntos en el peor momento, con lo cual ahora está obligado a ganar para no descolgarse en la pelea por la final. Si no gana este jueves, lejos del Atanasio (hay un concierto programado), se le irá todo de las manos.

Alineaciones probables





Independiente Medellín: José Luis Chunga; Luis Manuel Orejuela, José Ortiz, Joaquín Varela, Yulián Gómez; Edwuin Cetré, Daniel Torres, Jaime Alvarado; Yairo Moreno, Luciano Pons, Brayan León Muñiz.



Millonarios: Álvaro Montero; Omar Bertel, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza; Larry Vásquez, Juan Pereira, Stiven Vega; Daniel Cataño, Leonardo Castro, Daniel Ruiz.



Estadio: Itagüí Ditaires

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win Sports +