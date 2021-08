DIM, por un poderoso triunfo en Bogotá: Visita a La Equidad en Techo

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo desde las 4 de la tarde a La Equidad, por la cuarta fecha en la Liga II-2021. Tras tres empates, el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez buscará imponerse en la capital colombiana con una formación ofensiva en la que partirán Agustín Vuletich con Diber Cambindo.



El ‘Bolillo’ remarcó que “La Equidad es un equipo serio, estamos enfocados en nuestro trabajo y en la información que podamos brindarles a los muchachos. Hemos tenido un gran desgaste, debemos recuperarlos bien. Pero me deja tranquilo que tenemos un mejor plantel y el grupo se encuentra bien físicamente, hay mejores cosas que en el pasado”.



En cuanto al desarrollo del equipo, el estratega señaló que “rescato la capacidad individual, pero es importante la habilidad del equipo en la parte táctica. Contamos con un buen grupo, en momentos de juego podemos hacer rotaciones. Sin cambiar nuestra idea de juego”.



Sobre ese trabajo de dos delanteros como Agustín Vuletich y Diber Cambindo lo estarían analizando pensando en este compromiso. Debido a los buenos resultados en el último juego del equipo por la Copa Colombia contra Once Caldas. “Esos dos muchachos (Agustín Vuletich y Diber Cambindo) son solidarios, saben presionar bien, se complementan sabiendo que tienen un estilo de juego similar. Estamos haciendo movimientos que se mecanicen y en los partidos no se estorben y no se choquen”.



Finalmente, resaltó Gómez que “la recuperación tras pérdida la hemos realizado, la elaboración es lo que estamos tratando. A veces, estamos jugando más directo y más largo”.

Datos entre La Equidad e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, La Equidad e Independiente Medellín se enfrentaron en 32 oportunidades, el saldo es de 13 triunfos poderosos, contra 11 aseguradores y ocho empates. En cuanto a goles anotados, Medellín marcó 33 y recibió 37.



La Equidad ganó solo uno de los últimos diez partidos ante Independiente Medellín en Primera División (seis empates, tres derrotas): fue el último encuentro como local, cuando el conjunto asegurador ganó por 1-0.



La Equidad lleva seis partidos sin triunfos en Primera División (tres empates, tres derrotas), no gana desde la victoria ante Atlético Nacional en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 (1-0).



Independiente Medellín acumula siete partidos sin victorias (cinco empates, dos derrotas). Es su racha más larga sin triunfos desde los nueve juegos que acumuló entre febrero y marzo de 2014 (cinco empates, cuatro derrotas).



La Equidad completó el 72.9% de los 957 pases que intentó, siendo el registro más bajo de la actual Liga II-2021, donde el promedio de acierto en pases por equipo es de 79.8%



Independiente Medellín remató 32 veces en la actual Liga II-2021: tres de esos disparos pegaron en los palos, lo que lo convierte en el equipo que más remates en los palos tiene en la competencia.





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Juan Carlos Díaz, Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich, Diber Cambindo.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Nolberto Ararat (Risaralda).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8