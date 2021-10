Medellín recibe al campeón Tolima: duelo por un lugar en los ocho

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al Deportes Tolima, por la fecha 15 en la Liga II-2021. Luego de igualar en el clásico antioqueño, los dirigidos por Julio Comesaña buscarán lograr su quinto triunfo en el campeonato y seguir escalando posiciones para estar en la lucha por un lugar entre los ocho. Al frente está el vigente campeón, que le basta un triunfo para asegurar su clasificación y así poder defender su título.



Varias bajas se presentan el conjunto rojo por lesiones y suspensiones. Didier Bueno presentó molestias físicas y no fue convocado. Yesid Díaz y Víctor Moreno se encuentran en recuperación y tampoco estarían disponible, al igual que Javier Reina, quien presenta una fatiga muscular. El panameño Miguel Camargo sufrió una fractura y será operado este sábado. Mientras que David Loaiza está suspendido una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. En cuanto a las novedades, Juan Pablo Gallego y José Estupiñán reaparecen en la nómina de convocados.



“Vamos a enfrentar al actual campeón del fútbol colombiano. Un equipo que ha sido eficaz, que mantiene esa idea de juego moderno. Cambian los jugadores, pero es un equipo consolidado en su estructura. Nosotros debemos estar aplicados e identificar los momentos para hacerles daño y cuando poder atacarlos. También debemos sortear las dificultades con los jugadores enfermos y lesionados”, detalló el técnico Julio Comesaña.



En cuanto a la disposición técnica de los jugadores, Comesaña expresó que “a los jugadores que mando al campo, siento que les estoy dando la confianza necesaria. Dependiendo de las circunstancias del juego, estarán unos u otros. Hay otros jugadores que están subiendo el nivel y eso lo veo en los partidos y en los entrenamientos, tenemos jugadores que nos dan posibilidades de juego”.



Finalmente, remarcó el tema ofensivo en el equipo de cara a este último tramo del campeonato. “Necesitamos profundizar los problemas ofensivos y para eso debemos trabajar en lo colectivo, no me sirve tener al goleador del campeonato y estar de quintos. Quiero un jugador para el equipo que haga goles y que ayude a los otros a marcar goles, debemos mirar lo que viene pasando, el todo es más importante que las partes”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportes Tolima



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportes Tolima disputaron 211 partidos, de los cuales el poderoso se impuso en 92 oportunidades, 59 para los pijaos y 60 empates. En cuanto a goles anotados, 319 fueron para los antioqueños y 252 para los tolimenses.



Independiente Medellín no ha perdido ninguno de sus últimos nueve encuentros como local ante Deportes Tolima en Primera División (cuatro victorias, cinco empates), empatando los dos más recientes, y acumula 11 compromisos seguidos anotando en casa, su mayor racha anotadora frente a este rival (18 goles en total).



Independiente Medellín es uno de los dos equipos que aún no han perdido como local en este 2021 (al igual que Atlético Nacional), cosechando seis victorias y 10 empates.



Deportes Tolima no ha perdido ninguno de sus últimos 12 encuentros de Primera División (seis victorias, seis empates), dejando su arco en cero en los cuatro más recientes. En caso de no recibir gol en este partido, registrarían su mejor racha sin recibir gol en la categoría desde 2002.



Independiente Medellín ha recibido solo nueve goles como local en Primera División en lo que va de 2021, el mejor registro de los equipos que disputan la actual Liga II-2021.



Deportes Tolima ha marcado el 40 por ciento de sus goles en este torneo con remates desde fuera del área (6/15), mayor proporción que cualquier otro equipo.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Juan José Aguilar, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, Adrián Arregui, Sebastián Hernández, Edwar López, Vladimir Hernández, Agustín Vuletich.



D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Diego Ruiz (Meta).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8