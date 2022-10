Independiente Medellín busca la clasificación frente a Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles a Bucaramanga desde las 8:05 de la noche, por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Luego de una semana larga de trabajo, el poderoso necesita una victoria en casa para asegurar un lugar en los cuadrangulares. Al frente está el conjunto leopardo que no tienen margen de error si no quieren perderse la fiesta de fin de año.



En cuanto a las novedades, regresa el venezolano José Hernández Chávez en lugar de Adrián Arregui, quien sigue con una lesión muscular. Miguel Monsalve tampoco estará por lo menos, por cinco meses tras sufrir una lesión muscular y Felipe Pardo sufrió una sobrecarga que también lo dejará afuera de este encuentro.

David González, técnico poderoso comentó que “Bucaramanga tiene un técnico nuevo, pueden cambiar muchas cosas, dependiendo del análisis, tendremos una idea de lo que nos podrá presentar. Hay cosas que uno cree que pasan, uno identifica patrones, comportamientos, hay que potenciar nuestra idea y con las herramientas que tengamos, logremos sacar la diferencia”.



El estratega precisó que “mi reto y objetivo es hacer historia en este club, no tiene que ver mi fase de jugador con la que estoy viviendo de entrenador. Vamos despacio, partido a partido, no estar pensando en más allá. El día más importante es el entrenamiento y el partido más importante es el que viene. Estamos construyendo el proyecto, dependiendo de otros escenarios, pero no nos preocupamos por eso, todavía es temprano decir quienes se van o se quedan, en su momento saldrá a la luz”.



González señaló sobre lo apretado que es la tabla de posiciones, “es normal que sucedan cosas así en estas instancias del campeonato, hay equipos buscando clasificación, otros peleando por no descender, hay mucho nerviosismo, muchos enfrentamientos directos, ninguno quiere dar ventajas. Es mi primera experiencia como técnico y creo que la responsabilidad es de los entrenadores para que los jugadores salgan a la cancha a expresar una idea y si uno como entrenador tiene ese estrés, muchas veces eso es lo que se verá en la cancha. No es nuestro caso, tenemos seis partidos ganados, cinco al hilo, perdimos con Nacional y luego volvimos a ganar, esperamos que no caigamos en un bache, sigamos por nuestro rumbo, estamos logrando buenos resultados y esperamos seguir de esta manera”.



Datos entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en 205 oportunidades, con 80 victorias poderosas contra 62 de los canarios y 63 empates. En cuanto a goles anotados, el conjunto antioqueño celebró en 315 ocasiones frente a 246 de los santandereanos.

Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda; Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Jean Pineda, Vladimir Hernández; Diber Cambindo, Luciano Pons.

D.T.: David González.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



TV: Win Sports +.



