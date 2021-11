Medellín y Nacional, frente a frente en un nuevo clásico antioqueño

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 4 de la tarde al Atlético Nacional, por la fecha 19 en la Liga II-2021. El poderoso se juega su última opción para seguir peleando la clasificación a cuadrangulares, mientras que los verdolagas refrescaron su nómina y buscan afianzar su idea de juego. Será un duelo de emociones en el estadio Atanasio Girardot.

El poderoso recuperó elementos para buscar imponerse frente al líder



Con una semana de trabajos y el regreso de Víctor Moreno y Javier Reina a la nómina de convocados, Deportivo Independiente Medellín le queda ganar los dos partidos que restan en el calendario y depender de otros resultados para conseguir romper la racha de cuatro eliminaciones consecutivas a los cuadrangulares semifinales. Julio Comesaña y su cuerpo técnico intentarán hacer un juego de elaboración con contundencia contra un equipo al que no ha podido ganarle desde 2018.



"No vi nada diferente a lo que ha venido mostrando Nacional. Tiene una idea de juego estable, con elaboración en ataque. Lastimosamente perdieron a (Baldomero) Perlaza, un hombre influyente con llegada. Lo conocemos, pero hay que controlarlo y limitarlo en su juego. Sobre controlarlo, es un tema de estrategia de partido”, destacó el técnico colombo uruguayo.



En cuanto a la necesidad de su equipo, Comesaña indicó que "veo la tabla de posiciones, pero no me angustio por eso. Se va a poder clasificar hasta con 30 puntos. Ganamos en una cancha donde los demás equipos hacen su peor partido. Aspiro a que el clásico podamos competirlo y sea un espectáculo como el anterior, pero con respeto".



Además, "yo aprendí que los partidos tienen una estrategia para cada tiempo. Las situaciones del juego, condicionan lo que sigue en el segundo tiempo. No es que lo decidamos, es algo que va ocurriendo en el trámite del partido. Hace rato venimos mejorando en la fase ofensiva. Enfocados en el inicio de juego, la elaboración y progresión. Nos está faltando terminar mejor las jugadas. Necesitamos conseguir resultados y para lograr eso, debemos mejorar nuestro juego".

Atlético Nacional alistó una nómina mixta para afrontar un nuevo clásico



Tras golear por 5-0 en el juego de ida por la final de la Copa Colombia al Deportivo Pereira, Atlético Nacional se pone el ‘chip’ de la Liga y frente al DIM, buscará eliminarlo y de paso, estirar su ventaja en la tabla de posiciones. El técnico Alejandro Restrepo analizó lo que será su segundo clásico como entrenador. "El clásico es un partido importante, tenemos claro los objetivos y es seguir en la parte alta de la tabla y mantener la competencia".



Varias variantes tendrán en el equipo para este partido: Geisson Perea, Baldomero Perlaza y Ruyery Blanco están lesionados, mientras que Aldair Quintana y Jarlan Barrera deberán pagar una fecha de sanción. Danovis Banguero y Jefferson Duque también estaban suspendidos, pero podrán ser habilitados por la convocatoria a la Selección Colombia de Yerson Candelo y Sebastián Gómez. Tomás Ángel tampoco estará en este encuentro debido a su convocatoria con la Selección Colombia sub 19.



En cuanto al partido, el estratega antioqueño señaló que "todos los partidos son diferentes, este clásico será muy importante, esperamos contar con el apoyo de nuestra hinchada. Medellín no tendrá su arquero titular, pero cuenta con (Luis Erney) Vásquez que tuvo una gran actuación. Esperamos que se lleve un buen espectáculo ".



Sobre la elección de Jefferson Duque y Danovis Banguero para ser convocados en este partido y en general, la escogencia de jugadores para cada juego, el señor Restrepo comentó que "nosotros tenemos plena confianza en todos los integrantes del plantel. Cada uno que ingresa, da su mejor



versión y eso es muy importante. Desde la estrategia, hay que tomar una buena decisión. Tenemos entre 9 y 10 bajas y todo se mide en cargas, minutos, etc.".

Datos entre Independiente Medellín y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, este será el clásico número 307 oficial entre el DIM y Atlético Nacional. Con 125 triunfos para los verdolagas, contra 84 de los rojos y 97 empates. En cuanto a goles anotados, 413 festejaron los verdes contra los 343 de su rival.



En total, se han disputado 321 clásicos antioqueños oficiales en el Fútbol Profesional Colombiano, 306 partidos por Liga y 15 partidos por Copa Colombia, para un saldo de 91 victorias para Medellín (84 por Liga y 7 por Copa), 131 victorias a favor de Nacional (125 por Liga y 6 por Copa), y 100 empates (97 por Liga y 2 por Copa).



Atlético Nacional no ha perdido ninguno de sus últimos ocho clásicos ante Independiente Medellín en Primera División (cuatro victorias y cuatro empates), promediando 2,12 goles anotados por partido ante su rival.



Independiente Medellín y Atlético Nacional han empatado en sus tres clásicos más recientes, pero no enlazan más empates entre ellos desde febrero-agosto de 2002 (cuatro empates).



Atlético Nacional suma cuatro visitas sin caer frente a Independiente Medellín en la categoría (dos victorias, dos empates), anotando al menos dos goles en tres de esos encuentros (nueve en total), recibiendo solo cuatro en el proceso.



Independiente Medellín es uno de los dos equipos que no perdió jugando como local en la Liga II-2021(tres triunfos, seis empates). El otro invicto jugando en casa es Atlético Nacional (seis triunfos y tres empates).



Atlético Nacional es el equipo con mayor posesión (58,3 por ciento) y más goles convertidos (20) jugando fuera de casa.





Alineaciones probables



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Javier Reina; Vladimir Hernández, Jean Pineda, Agustín Vuletich.

D.T.: Julio Comesaña.



Atlético Nacional: Kevin Mier; Jonathan Marulanda, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Bryan Rovira, Andrés Andrade; Alex Castro, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

VAR: Fernando Acuña (Casanare).



T.V.: WIN Sports +.





