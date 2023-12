Estrella de Navidad: Medellín va por la gesta, Junior por el aguante

Llegó el momento de la verdad. La historia del Metropolitano tendrá que escribir su último capítulo este miércoles (8:00 p.m.) en el Atanasio Girardot y todo está por contarse.

Independiente Medellín pierde la llave contra Atlético Junior por 3-2, en la gran final de la Liga Betplay II 2023, pero cierra en casa, con su gente y con la satisfacción de haber rematado bien el partido en Barranquilla, al punto de tener el empate de la serie a solo un gol de distancia.



La estadística, sin embargo, le da una pequeña ventaja al Junior. Desde 2002, cuando comenzaron a jugarse los torneos semestrales, se han jugado 43 finales. De ellas, en 14, contando la del domingo, el equipo que comenzó como local ganó el primer partido por un gol de diferencia.



Independiente Medellín no es campeón hace 7 años, cuando le ganó el título a... ¡Junior! Y en 2022 'pegó en el palo' la estrella de Navidad y contra Deportivo Pereira pero ahora hay confianza en que no se escapará.



Los números respaldan la ilusión: el rojo tiene un rendimiento del 66,6 por ciento y además llega con un invicto de 13 fechas como local y marcando en todos sus partidos en el Atanasio.



El problema, además de la desventaja en el marcador, es un Atlético Junior que llega con el impulso del máximo goleador del semestre, Carlos Bacca y sus 18 goles, y un arquero como el uruguayo Santiago Mele que aguantó la victoria en Barranquilla y fue figura. El 1 y 9 inspirados son toda una dificultad.



“Si no se sufre no es Junior. Vine aquí con un objetivo y me falta poco para cumplirlo. Tengo la fe, porque sé que vamos a quedar campeón y de allá de Medellín nos vamos a traer el título”, manifestó Jermein Zidane Peña, uno de los zagueros que tendrá todo el trabajo del mundo para defender la ventaja.



La décima estrella es la ilusión de Junior, la séptima es el motor del DIM. Ya solo falta que ruede la pelota.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Luis Manuel Orejuela, José Ortiz, Joaquín Varela, Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado, Edwin Cetré, Diego Moreno; Brayan León y Luciano Pons.



Junior: Santiago Mele; Gabriel Fuentes, Emmanuel Olivera, Jermein Peña, Walmer Pacheco; Didier Moreno, Homer Martínez, José Enamorado, Luis González; Deiber Caicedo y Carlos Bacca.



Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: Nicolás Gallo

TV: Win Sports+

Online: www.futbolred.com